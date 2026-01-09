Investigação

Delegado afirma que grupo invadiu residência armado; polícia apreendeu drogas e recuperou veículo

A Polícia Civil prendeu cinco homens na quinta-feira (8) por roubo majorado em uma residência na rua das Águias, no bairro São Lázaro, Zona Sul de Manaus. O crime aconteceu em 15 de dezembro de 2025.

Segundo o delegado Cícero Túlio, os criminosos invadiram a casa armados e levaram dinheiro, joias, celulares e o carro da família.

Além disso, eles fugiram com cerca de R$ 50 mil, valor que fazia parte da renda das empresas das vítimas. As investigações também revelaram que um dos suspeitos cedeu o veículo ao grupo e recebeu R$ 1 mil como pagamento.

Com essas informações, a polícia solicitou à Justiça mandados de prisão temporária e de busca e apreensão. As equipes localizaram primeiro o suspeito que estava com o carro e, logo depois, encontraram os outros integrantes da quadrilha.

Durante as diligências, os policiais apreenderam mais de 200 porções de oxi, além de maconha, cocaína e uma balança de precisão.

Agora, os cinco suspeitos respondem por roubo majorado e associação criminosa. A polícia também autuou o grupo por tráfico de drogas e associação para o tráfico e manteve todos sob custódia da Justiça.

Leia mais: Quadrilha é procurada por roubo a ônibus da linha 560 em Manaus