Procurados

Cinco homens são procurados por assaltos a ônibus em Manaus. O Núcleo de Repressão a Roubos no Transporte Coletivo e Rotas do Polo Industrial de Manaus (Nurcc) divulgou as imagens dos suspeitos de roubar dois coletivos da linha 560, nos dias 5 e 17 de novembro, na avenida Margarita, bairro Cidade de Deus, zona norte da capital.

Como ocorreram os crimes

De acordo com o delegado Charles Araújo, coordenador do Nurcc, os suspeitos estavam armados com facas e arma de fogo durante os assaltos. Eles subtraíram pertences dos passageiros e a renda dos coletivos.

“São cinco indivíduos que atuam em dias diferentes cometendo esse crime em ônibus do transporte coletivo. No entanto, temos um alvo principal que participa dos dois assaltos; aparentemente, ele comanda a ação criminosa com uma pistola”, explicou o delegado.

Denúncias e contato

A PC-AM solicita que qualquer informação sobre o paradeiro dos suspeitos seja comunicada pelos números:

Nurcc: (92) 98827-8814 ou 3667-7543

PC-AM: 197 ou (92) 3667-7575

SSP-AM: 181

“A identidade do informante será mantida em sigilo”, garantiu a autoridade policial.

