Parintins 2026

Mais de 100 toadas estão sendo avaliadas para compor o álbum “Caprichoso: Brinquedo que Canta seu Chão”

O Caprichoso realiza o projeto musical “Brinquedo que Canta seu Chão”, que embala a temporada 2026 do boi negro da Amazônia. O processo reúne presidente, vice-presidente, conselheiros, diretoria, representantes de diversos segmentos do boi e convidados, que participam ativamente da seleção.

Segundo o presidente Rossy Amoedo, a audição segue os critérios estabelecidos em edital. O objetivo é garantir transparência e manter o padrão musical esperado na escolha das composições. Ao todo, mais de 100 toadas foram inscritas nas categorias galera, genéricas e boi-bumbá evolução, além de outras categorias avaliadas pela comissão.

“Hoje é o segundo dia da nossa audição e estamos muito felizes. O processo está difícil porque recebemos cerca de 120 toadas com nível muito alto, inclusive em categorias que não esperávamos. Isso nos surpreendeu bastante”, afirmou Rossy.

Toadas estratégicas

O presidente destacou que a escolha das obras exige cautela, pois o álbum terá apenas 18 faixas. Nove delas são toadas temáticas e conceituais, definidas pelo planejamento do Conselho de Arte para ilustrar o espetáculo alegórico. “Vamos deixar toadas muito boas de fora, mas teremos uma terceira etapa de audição para evitar injustiças e garantir o melhor álbum possível para o Caprichoso”, completou.

A etapa de audições integra o planejamento artístico do boi para 2026. Além disso, reforça o compromisso do Caprichoso com a excelência musical e valoriza os compositores que constroem a identidade sonora do boi negro da Amazônia.

Foto: Divulgação

(*) Com informações da assessoria

