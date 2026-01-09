Votação

Ex-BBB se empolga com disputa entre Garantido e Caprichoso no reality.

Isabelle Nogueira pediu voto para Lívia Christina e reagiu com surpresa e euforia à presença da amiga e de sua rival de arena na Casa de Vidro do BBB 26. A ex-participante do BBB 24 comentou publicamente a entrada de Lívia Christina, rainha do folclore do Boi Garantido, e de Marciele Albuquerque, cunhã-poranga do Boi Caprichoso, que disputam o voto popular para entrar no reality.

Empolgada, Isabelle destacou que a situação é inesperada e movimentou torcidas ligadas ao Festival de Parintins. Ela afirmou estar surpresa com a força da disputa e contou que já está mobilizando grupos de fãs para votar em Lívia, com quem mantém amizade e faz parte do mesmo boi.

“É loucura mesmo. Estou surpresa, eufórica, agitada. Ver Marciele e Lívia Christina na Casa de Vidro, disputando vaga no Big Brother, é algo surreal”, disse Isabelle, ao comentar a repercussão entre torcedores do Garantido.

Marciele Albuquerque tem 32 anos é natural de Juruti, no Pará, e com ascendência do povo Munduruku, a dançarina e digital influencer vive há 16 anos em Manaus, no Amazonas. Desde então, construiu uma trajetória marcada pela valorização da cultura local.

Ela é conhecida nacionalmente por ocupar, desde 2017, o posto de Cunhã-Poranga do Boi-Bumbá Caprichoso, no Festival Folclórico de Parintins. Dessa forma, Marciele combina tradição e presença midiática, levando a cultura amazônica a diferentes públicos.

Já Lívia Christina nasceu em Parintins e atualmente mora em Manaus. Rainha do folclore do Boi Garantido, ela já trabalhou como garçonete e no processamento de tucumã antes de ganhar destaque no festival.

Aos 26 anos, a amazonense tornou-se referência em representatividade, inclusive vestindo uma indumentária nas cores da bandeira LGBTQIAPN+ durante celebrações folclóricas.

