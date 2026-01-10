Labic Amazonas

Iniciativa vai selecionar 30 projetos para participar das mentorias presenciais e receber um prêmio de R$ 1.000,00

As inscrições para a Rede de Formação em Cultura Digital – LABIC Amazonas foram prorrogadas até o dia 11 de janeiro de 2026. A iniciativa integra a Chamada Pública nº 02/2025 e é voltada à seleção de projetos, ações e organizações que atuem na região de São Gabriel da Cachoeira (AM).

A chamada é realizada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), por meio da Pró-Reitoria de Extensão (PR-5), em parceria com o Ministério da Cultura (MinC), via Secretaria de Formação Artística e Cultural, Livro e Leitura (SEFLI).

Parcerias institucionais

A ação conta com parceria institucional da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (FOIRN) e do Instituto Federal do Amazonas (IFAM), além do apoio do Pontão de Cultura Digital da ECO/UFRJ e da Mídia NINJA.

O objetivo é apoiar projetos e organizações da região de São Gabriel da Cachoeira, fortalecendo a inovação cidadã, a cultura digital e a diversidade cultural.

Eixos das propostas

As propostas podem ser inscritas em um dos seguintes eixos temáticos:

Culturas Indígenas – Artes e mídias em defesa dos territórios Mídias e Diversidade – Comunicação e produção de conteúdos em diferentes linguagens Tecnologias, Redes, Dados e Plataformas – Tecnologias abertas, IA para o bem comum e participação cidadã Ações Culturais – Iniciativas culturais e artísticas de base comunitária Formação Livre – Educação, letramento digital, combate à desinformação e formação em rede Economia e Cidadania – Sustentabilidade, empreendedorismo social e financiamento colaborativo Ações para a Diversidade – Inclusão, proteção e ampliação de direitos Meio Ambiente – Sustentabilidade ambiental e agroecologia Formação do Olhar – Repertórios, estéticas e linguagens Cultura Digital, Livro e Leitura Cultura do Acesso e Acessibilidade – Mediação e comunicação sensorial Outros Temas

Quem pode participar

Foto: Divulgação

Podem participar iniciativas, projetos, ações, redes, coletivos e empreendimentos sociais já atuantes e sediados em São Gabriel da Cachoeira (AM) ou em comunidades de sua área de abrangência.

É necessário que o proponente tenha disponibilidade para participação presencial, por no mínimo três dias, entre 4 e 7 de fevereiro de 2026.

Serão aceitos projetos já existentes que tenham realizado ao menos uma atividade em seus territórios e que tenham como horizonte a transformação social, o bem comum e a ampliação de direitos.

Seleção e apoio financeiro

Serão selecionados 30 projetos, que receberão um apoio financeiro (prêmio) de R$ 1.000,00 cada.

Os projetos não contemplados poderão ser convidados a participar como colaboradores ou ouvintes, sem recebimento do prêmio.

O recurso é oriundo da Secretaria de Formação Artística e Cultural, Livro e Leitura (SEFLI/MinC). O pagamento será realizado após a finalização da ação, mediante assinatura de recibo e cumprimento da frequência mínima exigida.

Certificação

Os projetos selecionados que participarem de no mínimo três encontros presenciais e apresentarem os resultados obtidos receberão certificação pela UFRJ.

Critérios de avaliação

Foto: Divulgação

A comissão de seleção levará em conta:

Adequação aos objetivos da chamada

Relevância do projeto

Benefícios para a comunidade

Atuação com grupos ou territórios vulneráveis

Grau de inovação

Possibilidade de continuidade

O resultado será divulgado nos canais da Pró-Reitoria de Extensão da UFRJ, do Pontão de Cultura Digital da ECO/UFRJ e parceiros, em data a ser definida.

Como se inscrever

A inscrição é gratuita e deve ser feita por meio do formulário disponível nesta página. Caso o projeto tenha mais de um representante, apenas um deve ser inscrito como proponente.

📧 Dúvidas e informações: [email protected]

A inscrição implica a leitura e aceitação integral dos termos da chamada pública.

Cronograma

Lançamento da chamada: 24 de outubro de 2025

24 de outubro de 2025 Prazo final para inscrições: 11 de janeiro de 2026

11 de janeiro de 2026 Divulgação dos selecionados: 23 de janeiro de 2026

23 de janeiro de 2026 Encontro online (Zoom): 2 de fevereiro de 2026

2 de fevereiro de 2026 Formação presencial: 4 a 7 de fevereiro de 2026

4 a 7 de fevereiro de 2026 Acompanhamento online: 9 a 28 de fevereiro de 2026

9 a 28 de fevereiro de 2026 Encerramento da ação: 28 de fevereiro de 2026

📍 Local: Sede da FOIRN e IFAM, em São Gabriel da Cachoeira (AM)

