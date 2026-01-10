Serviços

Atendimentos ocorrem de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, garantindo a continuidade das atividades administrativas e de apoio ao cidadão

A Câmara Municipal de Manaus (CMM) segue funcionando normalmente no período de recesso parlamentar. Os serviços administrativos e o atendimento à população em geral acontecem de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

Os gabinetes dos vereadores continuam recebendo demandas da população, ouvindo reivindicações, sugestões e encaminhando solicitações relacionadas às políticas públicas do município. Os locais seguem como um canal direto entre o cidadão e o Poder Legislativo.

Em outra parte da CMM, o setor de Protocolo mantém as atividades regulares, sendo responsável pelo recebimento, registro e tramitação de documentos, requerimentos e demais processos administrativos.

O serviço assegura que as demandas formais continuem sendo devidamente encaminhadas dentro da Casa Legislativa.

A Ouvidoria da Câmara Municipal de Manaus permanece à disposição da população como um importante instrumento de participação social.

Por meio dela, os cidadãos podem registrar reclamações, denúncias, sugestões e pedidos de informação relacionados às atividades do Legislativo Municipal.

Outro serviço ativo é a Diretoria de Saúde, que oferece atendimento e acompanhamento voltados aos servidores da Casa, contribuindo para a promoção da saúde, bem-estar e qualidade de vida no ambiente de trabalho.

O Espaço Consumidor é a área que orienta e promove esclarecimentos e apoio à população sobre os direitos do consumidor, reforçando o papel da Câmara como instituição de apoio à cidadania.

Além desses atendimentos, a Diretoria de Assistência Social da CMM segue desenvolvendo um trabalho contínuo, com foco principal no acolhimento e apoio aos servidores da Casa e seus familiares.

O setor atua com orientação social, acompanhamento de demandas específicas e encaminhamentos necessários, fortalecendo a rede de apoio institucional e contribuindo para a melhoria das condições sociais e familiares dos trabalhadores do Legislativo.

Segundo a gerente do setor, Almira Carvalho, o atendimento permanece ativo durante todo o período, garantindo suporte aos servidores que necessitam de acompanhamento social.

“Nosso serviço é destinado a atender todos os servidores e as famílias dos mesmos. Estamos aqui para orientar, ajudar no que for possível e representar na junta médica e Manaus Med, todos esses servidores”, relata.

A Diretoria Legislativa mantém as atividades, com destaque para o suporte técnico prestado aos gabinetes parlamentares. Neste período, o trabalho tem sido intensificado especialmente no auxílio à elaboração, análise e encaminhamento de emendas parlamentares.

Isso assegura que os vereadores tenham o apoio necessário para o desenvolvimento de suas atribuições legislativas.

A Diretoria de Comunicação também segue com atuação permanente, garantindo a transparência e o acesso à informação.

O setor mantém a programação regular da Rádio Câmara, da TV Câmara; as publicações em redes sociais institucionais e o atendimento contínuo à imprensa.

Agenda 2026

Na organização de eventos institucionais, a Diretoria de Cerimonial concentra esforços no planejamento das atividades que serão realizadas ao longo do ano. Segundo a diretora de Cerimonial, Yeda Frota, este período é fundamental para a organização dos próximos meses.

“A nossa diretoria reserva esse mês de janeiro para organizar e planejar todas as atividades que vamos realizar no ano de 2026. Estamos, por exemplo, com projetos para a sessão de abertura dos trabalhos legislativos, ocasião em que o prefeito virá para ler sua mensagem. Ou seja, nesse momento de janeiro, enquanto muitos estão de férias, é o período em que estamos trabalhando muito”, destacou.

Para a diretora-geral da CMM, Elane Alves, a manutenção dos serviços e o funcionamento normal da instituição reforçam o compromisso da Casa.

“A Câmara Municipal de Manaus segue trabalhando de forma responsável e contínua. Os atendimentos ofertados por meio do trabalho dos servidores da CMM são essenciais para a população, e a manutenção dessas atividades demonstra o compromisso da instituição com o funcionamento do Poder Legislativo e com o atendimento ao cidadão”, destacou.

A Câmara Municipal de Manaus reforça que, embora as sessões plenárias estejam suspensas no recesso parlamentar, os serviços administrativos e de atendimento ao público seguem normalmente, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

A Escola do Legislativo e as sessões plenárias têm retorno previsto para o mês de fevereiro, quando a Casa retomará integralmente as atividades legislativas.

(*) Com informações da assessoria