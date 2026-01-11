Intervenção

Benjamin Netanyahu conversou por telefone com o secretário de Estado americano, Marco Rubio, e discutiram a possibilidade de uma intervenção americana



Israel está em alerta máximo para a possibilidade de qualquer intervenção dos Estados Unidos no Irã, enquanto as autoridades iranianas enfrentam os maiores protestos antigovernamentais em anos, segundo três fontes israelenses com conhecimento do assunto.

O presidente americano, Donald Trump, ameaçou repetidamente intervir nos últimos dias e alertou os governantes do Irã contra o uso da força contra os manifestantes. No sábado (10), Trump afirmou que os EUA estão “prontos para ajudar”.

As fontes, que participaram de consultas de segurança israelenses no fim de semana, não detalharam o que o estado de alerta máximo de Israel significa na prática.

Israel e Irã travaram um conflito de 12 dias em junho, na qual Washington se juntou a Israel no lançamento de ataques aéreos.

Em uma conversa telefônica no sábado, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e o secretário de Estado americano, Marco Rubio, discutiram a possibilidade de intervenção americana no Irã, segundo uma fonte israelense presente na conversa.

Um funcionário americano confirmou a conversa entre os dois, mas não revelou os temas abordados.

Israel não demonstrou interesse em intervir no Irã, enquanto protestos tomam conta do país, com a tensão entre os dois rivais históricos elevada devido às preocupações israelenses com os programas nuclear e de mísseis balísticos iranianos.

Em entrevista à revista The Economist, publicada na sexta-feira, Netanyahu afirmou que haveria consequências terríveis para o Irã caso atacasse Israel. Aludindo aos protestos, ele disse: “Quanto ao resto, acho que devemos observar o que está acontecendo dentro do Irã.”

(*) Com informações da CNN Brasil