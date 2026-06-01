Inusitado

Animal chamou atenção pelo tamanho e foi registrada rastejando tranquilamente na região de Porto Jofre, no Mato Grosso.

Uma sucuri-amarela de aproximadamente 3,6 metros apareceu nas proximidades de um tradicional hotel em Porto Jofre, no Pantanal de Mato Grosso, e chamou a atenção de moradores e turistas. O fotógrafo Wender Lee registrou o momento na última quarta-feira (27).

O vídeo mostra a sucuri-amarela rastejando tranquilamente por uma área próxima ao hotel. Enquanto observava a região, Wender percebeu a movimentação de dois gaviões-carcará sobrevoando o local. Em seguida, encontrou o animal.

Espécie pode ultrapassar 4 metros

Conhecida como sucuri do Pantanal, a sucuri-amarela não possui veneno. Além disso, a espécie recebe esse nome por causa da coloração amarelada predominante no corpo.

A cobra está entre as maiores serpentes da América do Sul. As fêmeas podem ultrapassar 4 metros de comprimento, enquanto os machos costumam atingir cerca de 2,5 metros.

Vídeo chamou atenção nas redes

Após a divulgação das imagens, o tamanho da serpente chamou a atenção de internautas. Além disso, o registro reforça a rica biodiversidade do Pantanal, um dos biomas mais importantes do Brasil.

Apesar do porte impressionante, a sucuri-amarela geralmente evita o contato com seres humanos e costuma viver próxima a rios, lagoas e áreas alagadas.

Veja vídeo:

Sucuri-amarela é vista em hotel no Pantanal de Mato Grosso pic.twitter.com/iQnBjRFzM3 — Portal Em Tempo (@portalemtempo) June 1, 2026

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