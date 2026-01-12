Reencontro

Roberto passou cinco dias perdido na região

O reencontro de Roberto Farias Tomaz, de 19 anos, e Thayane Smith, também de 19, após a escalada no Pico Paraná, foi exibido no programa Fantástico, da TV Globo, na noite de domingo (11). O momento registrou emoção intensa e trouxe o pedido de desculpas da jovem, que havia seguido a trilha sem o amigo durante a descida da montanha.

“Desculpa por ter deixado você para trás. Não imaginei que isso iria acontecer”, disse Thayane. Em resposta, Roberto declarou: “Peço a Deus que Ele tenha te deixado no acampamento em segurança. Eu confiei em você. A tua bolsa estou entregando com as coisas que estão dentro. Se cuide, Deus te abençoe. Nosso laço se encerra aqui”.

Roberto passou cinco dias perdido na região. Durante esse período, enfrentou frio intenso, fome e o medo constante de morrer. Finalmente, no último dia 5, ele caminhou cerca de 20 quilômetros sozinho até chegar a uma fazenda na localidade de Cacatu, em Antonina, no litoral do Paraná. Somente então, conseguiu pedir ajuda e avisar a família que estava bem, segundo o Corpo de Bombeiros.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, Roberto detalhou as condições em que sobreviveu. “Estou cheio de roxos pelo corpo, com várias escoriações. Não consigo enxergar porque perdi meus óculos, mas estou bem”, afirmou. Além disso, ele contou que a experiência extrema mudou sua visão de vida e ainda aproximou a família após o resgate.

Como ocorreu o desaparecimento?

De acordo com a Polícia Civil do Paraná, Roberto iniciou a trilha no dia 31 de dezembro, acompanhado de Thayane. Durante a subida, ele passou mal. Mesmo assim, após um período de descanso e depois de encontrarem outros grupos no cume, os dois começaram a descer por volta das 6h30 do dia 1º de janeiro, acompanhados por um desses grupos.

Em um ponto anterior ao acampamento, Roberto acabou se separando. Logo depois, conforme relataram os bombeiros, o grupo seguiu a descida e não encontrou o jovem no trecho onde ele deveria estar.

O analista jurídico Fábio Sieg Martins, integrante de um dos grupos de montanhistas, explicou que percebeu o desaparecimento ao chegar ao acampamento base. “Quando a gente chegou ao acampamento A1, estava a menina na barraca. Perguntei: ‘Cadê o Roberto?’, e ela não sabia. Aí bateu o desespero”, relatou ao g1. A partir desse momento, a equipe retornou parte do caminho e, assim que conseguiu sinal de celular, acionou o Corpo de Bombeiros.

Buscas começaram no mesmo dia

As buscas mobilizaram bombeiros e voluntários desde o dia do desaparecimento. Paralelamente, a Polícia Civil iniciou investigação no sábado (3), após a família registrar boletim de ocorrência.

O delegado Glaison Lima Rodrigues ouviu Thayane, outros montanhistas e familiares do jovem. Segundo ele, a polícia não encontrou indícios de crime inicialmente. Após ser localizado, Roberto permaneceu em uma fazenda até a chegada das equipes de resgate e, em seguida, seguiu para um hospital de Antonina.

Jovem diz que se arrependeu

Em entrevista, Thayane reconheceu que se arrepende de ter continuado a trilha sem o amigo. “Se eu pudesse voltar no tempo, teria feito tudo diferente. Não teria deixado ele”, disse.

Ela contou ainda que voltou ao Pico Paraná várias vezes enquanto Roberto estava desaparecido e afirmou que só deixaria a região depois que ele fosse encontrado. “Eu quebrei a regra de que vai junto e volta junto. Fui irresponsável”, declarou. Por fim, aliviada com o desfecho, concluiu: “Agora que encontraram ele, eu vou para casa, vou descansar, agradecer a Deus por ele estar vivo e depois vamos conversar pessoalmente”.

(*) Com informações do Correios

