Ex-piloto de Fórmula 1 se envolveu em agressão durante etapa do Superkarts USA Winter Series.

Texas (EUA) – O piloto brasileiro Antônio Pizzonia, de 45 anos, foi preso no último sábado (10) no condado de Montgomery, após se envolver em uma agressão durante uma corrida de kart. O ex-F1 acompanhava o filho, Antônio Pizzonia Neto, de 13 anos, na primeira etapa da categoria X30 Junior do Superkarts USA Winter Series.

Confusão durante corrida de kart

O episódio aconteceu no Speedsportz Racing Park, em New Caney. Pizzonia se desentendeu com o pai de outro competidor durante o evento. A discussão evoluiu para agressão física, resultando na intervenção da polícia local.

Prisão e fiança

Segundo informações do sistema prisional do condado de Montgomery e do portal Montgomery County Police Reporter, o ex-piloto foi acusado de agressão com lesão corporal, classificada como contravenção de Classe A. Ele foi levado à Montgomery County Jail, pagou fiança e responderá ao processo em liberdade.

Legislação local

No Texas, a agressão de Classe A ocorre quando alguém provoca dor ou lesão física intencionalmente ou por negligência. A pena pode chegar a um ano de detenção em cadeia municipal, multa de até US$ 4 mil (cerca de R$ 21.500 na conversão do dia), ou ambas.

Carreira e histórico

Antônio Pizzonia teve passagens marcantes pela Fórmula 1, integrando as equipes Williams e Jaguar, além da Stock Car Brasil e da Fórmula 3000. Natural do Amazonas, ele é considerado uma referência no automobilismo brasileiro. O caso agora segue sob análise da Justiça americana.

