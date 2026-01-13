Busca

Polícia Civil divulga imagens e pede ajuda da população para localizar desaparecidos.

Manaus (AM) – Duas pessoas estão sendo procuradas pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) após desaparecerem em situações e locais distintos da capital. As imagens foram divulgadas pela Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops), que solicita o apoio da população para ajudar nas buscas.

A PC-AM reforça que não é necessário aguardar 24 horas para registrar ocorrência de desaparecimento. Familiares ou responsáveis podem procurar qualquer delegacia imediatamente, munidos de documentos pessoais, além de informações sobre o último local onde a pessoa foi vista, características físicas e foto atualizada.

Quem são os desaparecidos

Leandro Henrique Pantoja da Silva

Leandro Henrique Pantoja da Silva, de 43 anos, está desaparecido desde o dia 10 de novembro de 2025, quando manteve o último contato com familiares. A última localização conhecida é o ramal do Pau Rosa, na zona rural de Manaus.

Gabriela Brenda Amorim da Silva

Gabriela Brenda Amorim da Silva, de 21 anos, foi vista pela última vez no dia 20 de dezembro de 2025, na rua São João, no bairro Compensa II, zona Oeste da capital.

Como colaborar com as buscas

A Polícia Civil solicita que qualquer informação que possa contribuir para a localização dos desaparecidos seja repassada pelos seguintes canais:

(92) 3667-7713 – Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops)

– Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops) 197 – Disque-denúncia da PC-AM

– Disque-denúncia da PC-AM (92) 3667-7575 – Polícia Civil do Amazonas

– Polícia Civil do Amazonas 181 – Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM)

A identidade do informante será mantida em absoluto sigilo.

