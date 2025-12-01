Buscas

Delegacias especializadas buscam informações que ajudem a localizar quatro desaparecidos em diferentes zonas de Manaus.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops) e da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), divulgou as imagens e informações de quatro pessoas que desapareceram em dias e locais distintos em Manaus.

O Boletim de Ocorrência (BO) sobre desaparecimento pode ser registrado em qualquer delegacia. Para isso, é necessário apresentar documentos pessoais, dados sobre o último local onde a pessoa foi vista, características físicas e, se possível, uma foto atualizada.

Desaparecidos em Manaus

Dandara Chaiane de Souza, 14 anos

Desapareceu no dia 24 de novembro, após sair de casa para ir à escola, na rua Rio Branco, bairro São Raimundo, zona oeste de Manaus.

Eliane Maranhão da Silva, 26 anos

Está desaparecida desde a madrugada do dia 28 de novembro, por volta das 4h, quando foi vista pela última vez na rua Francisco de Assis de Oliveira, bairro São José Operário, zona leste.

Jhoangel Ys Yohana Perez Jaramillo, 14 anos

Desapareceu no domingo (30/11) após sair para brincar no Parque Senador Jefferson Péres, na avenida Lourenço da Silva Braga, bairro Centro, zona sul.

Raimundo Cândido de Lima, 69 anos

Também desapareceu no domingo (30/11), por volta das 8h, sendo visto pela última vez na rua Alberto Graciano, bairro Colônia Santo Antônio, zona norte.

Como ajudar nas buscas

A PC-AM solicita que qualquer informação que possa ajudar na localização dos desaparecidos seja repassada pelos seguintes contatos:

(92) 3667-7713 — Deops

— Deops (92) 99962-2441 — Depca

— Depca 197 ou (92) 3667-7575 — Polícia Civil do Amazonas

ou — Polícia Civil do Amazonas 181 — Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM)

