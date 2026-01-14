Aeroporto

Polícia Federal apreendeu cerca de 25 kg de maconha no aeroporto.

Duas passageiras foram presas ao tentar embarcar com drogas em um voo de Manaus para São Paulo, no último sábado (9/1), durante fiscalização da Polícia Federal no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, na capital amazonense.

As prisões ocorreram em ações distintas, durante inspeção de rotina com o uso de equipamentos de raio-x, que identificaram bagagens com imagens suspeitas, indicando grande concentração de material orgânico no formato de tabletes. As mulheres, que tinham como destino o aeroporto de Guarulhos (SP), foram abordadas antes do embarque e levadas para averiguação.

Na abertura das malas, os policiais encontraram diversos tabletes de maconha, totalizando aproximadamente 25 quilos do entorpecente. Segundo a Polícia Federal, a forma de acondicionamento da droga era semelhante nos dois casos, o que pode indicar uma possível ligação entre as ocorrências.

As suspeitas foram encaminhadas à Superintendência da Polícia Federal em Manaus, onde foram adotados os procedimentos legais. As investigações seguem para apurar se há conexão entre os crimes e a participação de outras pessoas.

