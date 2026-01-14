Duas passageiras foram presas ao tentar embarcar com drogas em um voo de Manaus para São Paulo, no último sábado (9/1), durante fiscalização da Polícia Federal no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, na capital amazonense.
As prisões ocorreram em ações distintas, durante inspeção de rotina com o uso de equipamentos de raio-x, que identificaram bagagens com imagens suspeitas, indicando grande concentração de material orgânico no formato de tabletes. As mulheres, que tinham como destino o aeroporto de Guarulhos (SP), foram abordadas antes do embarque e levadas para averiguação.
Na abertura das malas, os policiais encontraram diversos tabletes de maconha, totalizando aproximadamente 25 quilos do entorpecente. Segundo a Polícia Federal, a forma de acondicionamento da droga era semelhante nos dois casos, o que pode indicar uma possível ligação entre as ocorrências.
As suspeitas foram encaminhadas à Superintendência da Polícia Federal em Manaus, onde foram adotados os procedimentos legais. As investigações seguem para apurar se há conexão entre os crimes e a participação de outras pessoas.
