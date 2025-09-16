PF

Compartimentos ocultos em mochilas transportadas pelos passageiros continha mais de 6,4 kg de cocaína.

A Polícia Federal prendeu em flagrante, no Aeroporto Internacional de Tabatinga, um homem e uma mulher, ambos de nacionalidade colombiana, pelo crime de tráfico internacional de drogas.

Durante fiscalização de rotina, os policiais federais identificaram compartimentos ocultos em mochilas transportadas pelos passageiros, onde foram encontrados mais de 6,4 kg de cocaína. Também foi apreendida uma quantia em dinheiro, em reais e euros.

Os investigados tinham como itinerário Bogotá (COL) – Tabatinga (AM) – Manaus (AM) – Fortaleza (CE). A Polícia Federal apura a possibilidade de que a droga tivesse como destino final a Europa, considerando os indícios coletados durante a abordagem.

Os presos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Federal em Tabatinga, onde permanecerão à disposição da Justiça.

Leia mais:

Casal é preso com armas e drogas no bairro Petrópolis