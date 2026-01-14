O prefeito de Manaus, David Almeida, entregou nesta terça-feira (13/1) a primeira unidade odontológica móvel incorporada à rede municipal de Atenção Primária à Saúde. A solenidade ocorreu na sede da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), no bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul da capital.
A estrutura móvel, destinada à Semsa pelo Ministério da Saúde, integra o programa Brasil Sorridente, dentro do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) da Saúde, e tem capacidade para realizar até 20 atendimentos por dia. Totalmente equipada, a unidade conta com cadeira odontológica completa, aparelho de raio-X, autoclave, reservatório de água, gerador de energia, ar-condicionado, exaustor, frigobar e equipe formada por cirurgião-dentista, técnico em saúde bucal e motorista.
Durante a entrega, o prefeito destacou que o equipamento fortalece a política de busca ativa, ampliando o acesso ao atendimento odontológico para pessoas em situação de vulnerabilidade social.
“Esse equipamento vai permitir que a prefeitura vá até onde o cidadão está. Muitas vezes são idosos acamados, pessoas com deficiência ou em situação de rua. A intenção é levar a saúde bucal a quem mais precisa e melhorar a qualidade de vida da população”, afirmou David Almeida.
O prefeito informou que os atendimentos começam pela Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Thomas, mas que a unidade terá um roteiro ampliado, incluindo locais como Centro Pop, áreas com população em situação de rua e outros pontos da cidade. A programação será organizada semanalmente e divulgada à população.
A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, destacou que a unidade é estratégica para ampliar a cobertura de saúde bucal em Manaus. Segundo ela, o índice saiu de cerca de 20% para 32%, e a expectativa é avançar ainda mais com a nova estrutura.
“Essa unidade é totalmente equipada e permite realizar praticamente todos os procedimentos da Atenção Primária, inclusive com raio-X, autoclave e gerador próprio”, explicou.
A coordenadora de Saúde Bucal da Semsa, Cláudia Carvalho, ressaltou que Manaus foi uma das poucas capitais brasileiras contempladas com o equipamento, devido ao reconhecimento nacional da política municipal de saúde bucal.
“Foram entregues 400 unidades no Brasil, sendo apenas 22 no Amazonas. Manaus recebeu uma porque hoje é referência em saúde bucal. A unidade é autônoma e possibilita desde exames clínicos até restaurações e extrações”, afirmou.
O diretor-presidente da Fundação Dr. Thomas, Eduardo Lucas, comemorou o início dos atendimentos na instituição e destacou o impacto positivo para os cerca de 160 idosos residentes, muitos com dificuldades severas de locomoção.
Funcionamento
A unidade odontológica móvel vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, ofertando procedimentos como exame clínico, aplicação de flúor, raspagem, restauração, extração e curativos. Casos que necessitarem de atendimento especializado serão encaminhados para a rede da Semsa.
Além de Manaus, apenas São Paulo e Belo Horizonte foram contempladas com a unidade entre as capitais brasileiras. O Ministério da Saúde prevê a renovação da frota a cada cinco anos, garantindo a continuidade do serviço.
Com a entrega, a Prefeitura de Manaus amplia a capacidade de atendimento em saúde bucal e reforça o compromisso de levar serviços públicos de qualidade às populações mais vulneráveis da cidade.
