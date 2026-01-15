Programa

CBMAM oferece vagas para crianças e adolescentes de 8 a 14 anos em Manaus e 18 municípios.

Manaus (AM) – A partir da próxima segunda-feira (19/01), estarão abertas as inscrições para 900 vagas do Programa Bombeiro Mirim (Proebom), promovido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM). A iniciativa é voltada para crianças e adolescentes de 8 a 14 anos em Manaus e em outros 18 municípios do estado.

Inscrições seguem até 30 de janeiro

As inscrições são realizadas exclusivamente de forma presencial e seguem até o dia 30 de janeiro. Do total de vagas, 80% são destinadas a estudantes de famílias em situação de vulnerabilidade social inscritas no Cadastro Único (CadÚnico). As demais 20% são para ampla concorrência.

No interior do estado, o programa é desenvolvido em parceria com as prefeituras municipais.

O edital completo está disponível no site oficial do CBMAM e pode ser acessado pelo link abaixo:

Objetivo do Programa Bombeiro Mirim

O Programa Bombeiro Mirim tem como objetivo promover a formação cidadã por meio de atividades educativas e preventivas. Entre os conteúdos trabalhados estão noções de primeiros socorros, salvamento aquático, educação física, educação no trânsito, proteção ao meio ambiente, prevenção de incêndios, cidadania, ética e reforço escolar.

Vagas em Manaus e no interior

Em Manaus, as inscrições podem ser feitas em postos do Corpo de Bombeiros localizados nos bairros Distrito Industrial I, Zumbi dos Palmares, Flores e Cidade Nova. Na capital, são ofertadas 120 vagas.

No interior do Amazonas, estão disponíveis 780 vagas. As inscrições devem ser feitas nas unidades fixas do CBMAM nos municípios de: Manacapuru, Iranduba, Rio Preto da Eva, Itacoatiara, Tefé, Presidente Figueiredo, Novo Airão, Humaitá, Parintins, Tabatinga, Apuí, Tapauá, Maués, Manaquiri, Coari, Jutaí e Barcelos.

Os endereços das unidades da capital e do interior podem ser consultados diretamente no edital.

Quem pode se inscrever

Podem participar crianças e adolescentes nascidos entre 9 de janeiro de 2012 e 13 de fevereiro de 2018. As inscrições devem ser feitas das 8h às 13h30, nas unidades do CBMAM onde o programa é ofertado.

A abertura de vagas para outros municípios depende da confirmação das prefeituras locais.

Documentação necessária

No ato da inscrição, é obrigatória a apresentação dos seguintes documentos:

Formulário de inscrição preenchido

Documento de identidade dos pais ou responsável

Certidão de nascimento do candidato

Comprovante de residência atualizado

Comprovante ou declaração de frequência escolar

Comprovante de inscrição no Cadastro Único

Atestado médico liberando o aluno para atividades físicas

Outros documentos descritos no edital

Execução das aulas

As aulas são realizadas de março a novembro, em regime anual, com atividades três vezes por semana, às segundas, quartas e sextas-feiras. A carga horária total é de 288 horas.

O horário das atividades é das 8h às 11h. Em Iranduba, há turmas também no período da tarde, das 13h às 16h.

