Manaus (AM) – A partir da próxima segunda-feira (19/01), estarão abertas as inscrições para 900 vagas do Programa Bombeiro Mirim (Proebom), promovido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM). A iniciativa é voltada para crianças e adolescentes de 8 a 14 anos em Manaus e em outros 18 municípios do estado.
Inscrições seguem até 30 de janeiro
As inscrições são realizadas exclusivamente de forma presencial e seguem até o dia 30 de janeiro. Do total de vagas, 80% são destinadas a estudantes de famílias em situação de vulnerabilidade social inscritas no Cadastro Único (CadÚnico). As demais 20% são para ampla concorrência.
No interior do estado, o programa é desenvolvido em parceria com as prefeituras municipais.
O edital completo está disponível no site oficial do CBMAM e pode ser acessado pelo link abaixo:
👉 https://www.cbm.am.gov.br/cbmam/paginas/download/bombmirim.pdf
Objetivo do Programa Bombeiro Mirim
O Programa Bombeiro Mirim tem como objetivo promover a formação cidadã por meio de atividades educativas e preventivas. Entre os conteúdos trabalhados estão noções de primeiros socorros, salvamento aquático, educação física, educação no trânsito, proteção ao meio ambiente, prevenção de incêndios, cidadania, ética e reforço escolar.
Vagas em Manaus e no interior
Em Manaus, as inscrições podem ser feitas em postos do Corpo de Bombeiros localizados nos bairros Distrito Industrial I, Zumbi dos Palmares, Flores e Cidade Nova. Na capital, são ofertadas 120 vagas.
No interior do Amazonas, estão disponíveis 780 vagas. As inscrições devem ser feitas nas unidades fixas do CBMAM nos municípios de: Manacapuru, Iranduba, Rio Preto da Eva, Itacoatiara, Tefé, Presidente Figueiredo, Novo Airão, Humaitá, Parintins, Tabatinga, Apuí, Tapauá, Maués, Manaquiri, Coari, Jutaí e Barcelos.
Os endereços das unidades da capital e do interior podem ser consultados diretamente no edital.
Quem pode se inscrever
Podem participar crianças e adolescentes nascidos entre 9 de janeiro de 2012 e 13 de fevereiro de 2018. As inscrições devem ser feitas das 8h às 13h30, nas unidades do CBMAM onde o programa é ofertado.
A abertura de vagas para outros municípios depende da confirmação das prefeituras locais.
Documentação necessária
No ato da inscrição, é obrigatória a apresentação dos seguintes documentos:
- Formulário de inscrição preenchido
- Documento de identidade dos pais ou responsável
- Certidão de nascimento do candidato
- Comprovante de residência atualizado
- Comprovante ou declaração de frequência escolar
- Comprovante de inscrição no Cadastro Único
- Atestado médico liberando o aluno para atividades físicas
- Outros documentos descritos no edital
Execução das aulas
As aulas são realizadas de março a novembro, em regime anual, com atividades três vezes por semana, às segundas, quartas e sextas-feiras. A carga horária total é de 288 horas.
O horário das atividades é das 8h às 11h. Em Iranduba, há turmas também no período da tarde, das 13h às 16h.
📄 Confira o edital completo e todos os detalhes no link oficial:
