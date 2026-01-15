Escuridão

Passageiros relatam medo de assaltos no Terminal de Integração da Cidade Nova.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o Terminal de Integração 3 (T3) completamente às escuras na noite desta quinta-feira. O terminal está localizado na avenida Noel Nutels, no bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus.

As imagens registradas por usuários do transporte coletivo mostram o local sem energia elétrica, com plataformas, áreas de circulação e pontos de embarque totalmente no escuro. A situação tem gerado preocupação entre passageiros, principalmente em relação à segurança.

Usuários relatam medo de assaltos, já que a falta de iluminação facilita a ação de criminosos e dificulta a identificação de suspeitos.

Até o momento, não há informações oficiais sobre o que causou a falta de energia no Terminal de Integração T3, nem previsão para o restabelecimento do serviço. As imagens reforçam o cenário de escuridão total no local, que recebe diariamente milhares de pessoas.

