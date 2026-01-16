Tecnologia

Até o momento, não há informações sobre a causa da queda do X

Usuários da rede social X, antigo Twitter, relataram instabilidade na plataforma nesta sexta-feira (16), por volta das 11h, segundo o site de monitoramento Downdetector.

O pico de notificações ocorreu às 11h04, com 1.819 relatos de problemas de conexão. Muitos usuários comentaram no fórum de discussões: “Caiu por aqui de novo”, referindo-se a outra instabilidade registrada na última terça-feira, durante o anúncio do show do grupo BTS.

Ao tentar acessar a rede, os usuários se deparam com uma mensagem de erro no serviço de hospedagem do site. Até o momento, não há informações sobre a causa da queda do X.

(*) Com informações do Itatiaia

