Evento gratuito apresenta Samba Xote e Xiado da Xinela com mais de 30 artistas

Neste sábado (17), o campo da Arena da Amazônia, um dos principais equipamentos multiuso do estado, será palco do novo Audiovisual Mix do DJ Evandro Jr. O artista amazonense apresenta os projetos Xiado da Xinela e Samba Xote e recebe convidados como Leninha Salvador, Duo Bumbá com Prince do Caprichoso, Leonardo Castelo, além dos bois Caprichoso e Garantido.

O show integra a programação da Banda do DJ Evandro Jr. 2026, que acontece das 16h às 6h, com a participação de mais de 30 artistas locais. A entrada é gratuita.

“É um show que mostra a grandiosidade dos nossos projetos, Samba Xote, com clássicos brasileiros em novas roupagens; e Xiado da Xinela, com pé de serra e forró. É muito especial porque abre a temporada de 2026”, afirma DJ Evandro Jr.

“Nossa referência é tocar de tudo, então começa com o baile do DJ e segue com seresta da Leninha Salvador, músicas que marcaram o forró, apresentação de Caprichoso e Garantido, especial Ivete Sangalo e um setlist de melhores músicas do Carnaval”, destaca o idealizador da banda das bandas.

DJ Evandro Jr. se apresenta à meia-noite em uma megaestrutura de 40 metros de palco no campo da Arena da Amazônia, com abertura marcada por show pirotécnico.

“Todos os anos gravamos o Audiovisual Mix na Banda do DJ Evandro Jr. e estamos preparando uma grande produção para o nosso público na edição deste ano. Vai ser uma gravação bem bonita, para ficar marcado mais uma vez na história do Carnaval amazonense”, comenta Evandro Jr.

Programação completa

Foto: Divulgação

16h: Pé-de-serra com Afonso Cearense, Xandinho, Watyla Melo e Alessandro Lima

18h: Ases do Pagode com Rogerinho da Bahia, Claudia Trindade e bateria da Banda do Boulevard (100 integrantes), homenagem a Paulo Onça

20h: Sertanejo com Márcio Ciganno, Jyou Guerra, John Veiga e Daniel Trindade

22h: Axé e swingueira com Vanessa Auzier, Thaís Sampaio, Denis Salvador e Junior Original

2h: Pagode com Uendel Pinheiro, Mikael, Sonatinha e Kelton Piloto

4h: Forró funk com 100% Abusado & Meu Xodó

17h30 às 3h30: Música eletrônica com DJs Pach, Tixa, Bess Baze, Looa, Félix Morais e Rafa Militão

Referência no pré-carnaval amazonense

A Banda do DJ Evandro Jr. se consolidou como uma das maiores festas de pré-carnaval de Manaus. Desde 2002, o evento reúne mais de 100 artistas entre músicos, dançarinos, cantores, DJs e apresentadores, gerando centenas de empregos e renda para a cidade.

Nos últimos 24 anos, mais de 350 mil pessoas participaram da festa. Desde 2019, o evento ocorre na Arena da Amazônia com acesso gratuito.

Área VIP Open Bar

O evento contará com Área VIP Open Bar para 500 pessoas, incluindo tirolesa, bebidas liberadas (cerveja Brahma, Skol Beats, água e refrigerante), abadá exclusivo, copo personalizado e brindes.

Os ingressos estão à venda pelo site Ingresso Fly (ingressofly.com) a R$ 150 (meia-entrada) e também em pontos fixos: Botecaria, Centro Cultural dos Povos da Amazônia, Distrito Industrial, e nas lojas Nação Rubro Negra nos shoppings Amazonas, Manauara e Sumaúma.

