Grave acidente

Criança de 1 ano passou por cirurgia de urgência em Divinópolis e segue em observação.

Publicado em 17 de janeiro de 2026

Por EM TEMPO

Por EM TEMPO

Uma bebê de apenas 1 ano precisou passar por cirurgia de emergência após sofrer um grave acidente doméstico na última terça-feira (13). A criança caiu da cama segurando um carregador de celular, que acabou perfurando a região frontal da testa.

Segundo o neurocirurgião Bruno Castro, responsável pelo atendimento, a menina foi levada imediatamente ao hospital e encaminhada direto para o bloco cirúrgico.

Como ocorreu o acidente

A principal hipótese médica aponta que a bebê estava com o carregador na mão no momento em que caiu. Durante a queda, o objeto atingiu a cabeça de forma direta e acabou penetrando a testa, próximo à região dos olhos.

O médico destacou que, por pouco, o ferimento não atingiu áreas ainda mais sensíveis.

“Se tivesse alcançado o olho, poderia causar perda total da visão. Foi um acidente extremamente delicado”, explicou.

Cirurgia imediata evitou complicações

A equipe médica realizou a retirada do objeto, limpeza profunda da ferida, lavagem cirúrgica e reconstrução da área afetada.

De acordo com o especialista, a rapidez no atendimento foi decisiva para preservar a vida da criança.

“Sem a intervenção imediata, o quadro poderia evoluir para hemorragia interna ou infecção grave”, alertou.

Estado de saúde da bebê

A menina permanece internada em observação e recebe antibióticos preventivos. Até agora, não foram identificados sinais de sequelas neurológicas.

O neurocirurgião explicou que a recuperação positiva está ligada à capacidade do cérebro infantil.

“Crianças possuem alta plasticidade neuronal, o que favorece a regeneração”, afirmou.

Risco futuro exige acompanhamento

Apesar da boa evolução clínica, o médico reforça que traumas cerebrais podem deixar cicatrizes internas chamadas gliose. Esse tipo de lesão pode desencadear crises convulsivas e até epilepsia no futuro.

Por isso, a bebê deverá passar por acompanhamento neurológico contínuo nos próximos anos.

Leia mais:

Helicóptero cai com 4 passageiros; piloto e criança são resgatados com vida