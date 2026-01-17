Uma bebê de apenas 1 ano precisou passar por cirurgia de emergência após sofrer um grave acidente doméstico na última terça-feira (13). A criança caiu da cama segurando um carregador de celular, que acabou perfurando a região frontal da testa.
Segundo o neurocirurgião Bruno Castro, responsável pelo atendimento, a menina foi levada imediatamente ao hospital e encaminhada direto para o bloco cirúrgico.
Como ocorreu o acidente
A principal hipótese médica aponta que a bebê estava com o carregador na mão no momento em que caiu. Durante a queda, o objeto atingiu a cabeça de forma direta e acabou penetrando a testa, próximo à região dos olhos.
O médico destacou que, por pouco, o ferimento não atingiu áreas ainda mais sensíveis.
“Se tivesse alcançado o olho, poderia causar perda total da visão. Foi um acidente extremamente delicado”, explicou.
Cirurgia imediata evitou complicações
A equipe médica realizou a retirada do objeto, limpeza profunda da ferida, lavagem cirúrgica e reconstrução da área afetada.
De acordo com o especialista, a rapidez no atendimento foi decisiva para preservar a vida da criança.
“Sem a intervenção imediata, o quadro poderia evoluir para hemorragia interna ou infecção grave”, alertou.
Estado de saúde da bebê
A menina permanece internada em observação e recebe antibióticos preventivos. Até agora, não foram identificados sinais de sequelas neurológicas.
O neurocirurgião explicou que a recuperação positiva está ligada à capacidade do cérebro infantil.
“Crianças possuem alta plasticidade neuronal, o que favorece a regeneração”, afirmou.
Risco futuro exige acompanhamento
Apesar da boa evolução clínica, o médico reforça que traumas cerebrais podem deixar cicatrizes internas chamadas gliose. Esse tipo de lesão pode desencadear crises convulsivas e até epilepsia no futuro.
Por isso, a bebê deverá passar por acompanhamento neurológico contínuo nos próximos anos.
Leia mais:
Helicóptero cai com 4 passageiros; piloto e criança são resgatados com vida