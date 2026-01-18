Alvarães

Vídeo mostra momento em que homem armado dispara contra animal silvestre no interior do Amazonas.

Alvarães (AM) – Uma onça-parda foi morta a tiros no ramal Catuiri, área rural do município de Alvarães, no interior do Amazonas. A ação foi registrada em vídeo e circula nas redes sociais.

Nas imagens, dois homens aparecem no ramal. Um deles está armado, enquanto o outro grava e narra o momento em que o animal surge a poucos metros.

“Vai dar ruim, é a onça ali… tá vendo a onça aí, galerinha? Não mexe não, não mexe não… ela tá ali, a uns 11 metros… eu disse que ela vinha…”, diz o narrador, demonstrando nervosismo.

Assim que a onça avança para atacá-los, homem armado efetua um disparo que atinge e mata o felino.

Até o momento, as pessoas que aparecem no vídeo não foram identificadas, e a data exata da gravação também não foi confirmada.

Debate sobre legalidade da ação

Após a divulgação, um advogado comentou em uma página do Instagram que publicou o vídeo. Segundo ele, a reação poderia ser enquadrada como legítima defesa, caso tenha ocorrido ataque iminente.

De acordo com o jurista, o artigo 25 do Código Penal prevê que não há crime quando alguém age para se defender de perigo atual e inevitável, inclusive em situações envolvendo animais silvestres.

Mesmo assim, especialistas lembram que a caça e o abate de animais silvestres são proibidos pela legislação ambiental brasileira. A onça-parda é uma espécie protegida e fundamental para o equilíbrio do ecossistema amazônico.

Órgãos ambientais ainda não se pronunciaram oficialmente sobre o caso.

VEJA VÍDEO

