Motorista recém-habilitado perdeu o controle após ser fechado por outro carro.

Um carro modelo Celta capotou na tarde deste domingo (18) na Avenida das Torres, no sentido bairro–Centro, em Manaus. Apesar do impacto, o motorista sofreu apenas ferimentos leves.

No momento do acidente, apenas o motorista estava no veículo. Segundo o pai dele, o rapaz é recém-habilitado e teria sido fechado por outro automóvel durante o trajeto.

Ao tentar desviar para evitar a colisão, o condutor perdeu o controle, bateu contra a barra de proteção no lado esquerdo da via e acabou capotando.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e prestaram socorro ainda no local. O jovem teve escoriações e um ferimento leve no joelho direito, sem necessidade de encaminhamento hospitalar.

O Celta ficou completamente destruído e teve perda total. Pai e filho permaneceram na avenida aguardando a chegada da plataforma para a remoção do veículo.

