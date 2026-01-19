O resultado do período de inscrições de vagas para as creches da Prefeitura de Manaus, coordenadas pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), será divulgado nesta terça-feira (20) por meio do link oficial: inscricaocreche.semed.manaus.am.gov.br.

No total, foram registradas 9.791 inscrições, de acordo com dados do sistema de monitoramento da Empresa de Processamento de Dados Amazonas S/A (Prodam).

O secretário municipal de Educação, Júnior Mar, reforçou o compromisso da gestão com a ampliação do acesso à educação infantil e alertou os responsáveis para que acompanhem as divulgações oficiais.

“É fundamental que os responsáveis acompanhem os canais oficiais para não perderem o prazo de confirmação da vaga. Nosso objetivo é que todas sejam ocupadas, pois a Semed está preparada para receber as crianças com segurança, estrutura adequada e profissionais qualificados”, afirmou o secretário.

Inscrições por etapa

Do total de inscrições, 1.971 foram para o maternal 1, 3.520 para o maternal 2 e 4.300 para o maternal 3. O período de matrículas foi realizado de 6 a 13 deste mês, via on-line.

A Prodam informou que 56% das inscrições foram para creches de ensino integral. Já 24% optaram pelo turno vespertino e 20% pelo turno matutino.

Creches mais procuradas

As creches municipais com maior demanda durante o período de inscrições foram:

  • Maria Luiza da Conceição Silva (zona Leste)
  • Professora Virgínia Marília Mello de Araújo (zona Leste)
  • Libânia Theodora Rodrigues Ferreira (zona Oeste)
  • Ana Lopes Ferreira (zona Oeste)
  • Gabriel Corrêa Pedrosa (zona Oeste)

A Semed reforça que os responsáveis devem acompanhar o site oficial para conferir a confirmação das vagas e demais etapas do processo de matrícula.

Foto: Divulgação

