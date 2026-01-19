Semed

Semed confirma 9.791 inscrições; responsáveis devem acompanhar site oficial

O resultado do período de inscrições de vagas para as creches da Prefeitura de Manaus, coordenadas pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), será divulgado nesta terça-feira (20) por meio do link oficial: inscricaocreche.semed.manaus.am.gov.br.

No total, foram registradas 9.791 inscrições, de acordo com dados do sistema de monitoramento da Empresa de Processamento de Dados Amazonas S/A (Prodam).

O secretário municipal de Educação, Júnior Mar, reforçou o compromisso da gestão com a ampliação do acesso à educação infantil e alertou os responsáveis para que acompanhem as divulgações oficiais.

“É fundamental que os responsáveis acompanhem os canais oficiais para não perderem o prazo de confirmação da vaga. Nosso objetivo é que todas sejam ocupadas, pois a Semed está preparada para receber as crianças com segurança, estrutura adequada e profissionais qualificados”, afirmou o secretário.

Inscrições por etapa

Do total de inscrições, 1.971 foram para o maternal 1, 3.520 para o maternal 2 e 4.300 para o maternal 3. O período de matrículas foi realizado de 6 a 13 deste mês, via on-line.

A Prodam informou que 56% das inscrições foram para creches de ensino integral. Já 24% optaram pelo turno vespertino e 20% pelo turno matutino.

Creches mais procuradas

As creches municipais com maior demanda durante o período de inscrições foram:

Maria Luiza da Conceição Silva (zona Leste)

Professora Virgínia Marília Mello de Araújo (zona Leste)

Libânia Theodora Rodrigues Ferreira (zona Oeste)

Ana Lopes Ferreira (zona Oeste)

Gabriel Corrêa Pedrosa (zona Oeste)

A Semed reforça que os responsáveis devem acompanhar o site oficial para conferir a confirmação das vagas e demais etapas do processo de matrícula.

