Violência urbana

Funcionários de uma empresa pensaram se tratar de um animal morto, mas descobriram que era um corpo humano

Um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado na manhã desta terça-feira (20), na rua Paraíso Tropical, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus. O local fica em uma área de mata, ao lado de um posto de combustíveis.

De acordo com informações repassadas por testemunhas, o corpo é possivelmente do sexo masculino e aparenta estar vestindo apenas uma cueca preta. O cadáver apresentava forte odor, estava inchado e em estado avançado de putrefação.

Funcionários de empresas próximas relataram que, ao chegarem para trabalhar, sentiram o mau cheiro, mas acreditaram inicialmente que se tratava de um animal morto, comum na região por se tratar de uma área de mata.

A situação mudou quando um homem que costuma circular pelo local com uma carroça, recolhendo mato para alimentar seus cavalos, se aproximou de um portão e percebeu que não se tratava de um animal silvestre, mas de um corpo humano, na área do Tarumã.

A Polícia Militar foi acionada e esteve no local para isolar a área e preservar a cena. Até o momento do registro da ocorrência, o Instituto Médico Legal (IML) ainda não havia chegado para realizar a remoção do corpo.

O caso será investigado pelas autoridades competentes, que irão apurar a identidade da vítima, a causa da morte e as circunstâncias do ocorrido.

