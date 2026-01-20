Um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado na manhã desta terça-feira (20), na rua Paraíso Tropical, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus. O local fica em uma área de mata, ao lado de um posto de combustíveis.
De acordo com informações repassadas por testemunhas, o corpo é possivelmente do sexo masculino e aparenta estar vestindo apenas uma cueca preta. O cadáver apresentava forte odor, estava inchado e em estado avançado de putrefação.
Funcionários de empresas próximas relataram que, ao chegarem para trabalhar, sentiram o mau cheiro, mas acreditaram inicialmente que se tratava de um animal morto, comum na região por se tratar de uma área de mata.
A situação mudou quando um homem que costuma circular pelo local com uma carroça, recolhendo mato para alimentar seus cavalos, se aproximou de um portão e percebeu que não se tratava de um animal silvestre, mas de um corpo humano, na área do Tarumã.
A Polícia Militar foi acionada e esteve no local para isolar a área e preservar a cena. Até o momento do registro da ocorrência, o Instituto Médico Legal (IML) ainda não havia chegado para realizar a remoção do corpo.
O caso será investigado pelas autoridades competentes, que irão apurar a identidade da vítima, a causa da morte e as circunstâncias do ocorrido.
