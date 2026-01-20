Violência

Testemunhas relatam que a vítima foi jogada de um carro em movimento e apresentava sinais evidentes de agressão; polícia investiga o caso

O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado na manhã desta terça-feira (20), com sinais evidentes de agressão, nas proximidades de uma farmácia localizada no cruzamento da avenida Joaquim Nabuco com a avenida Sete de Setembro, no Centro de Manaus.

De acordo com testemunhas, a vítima teria sido jogada de um carro em movimento que trafegava pela região. Até o momento, não há informações sobre a motivação do crime.

A Polícia Militar foi acionada e realizou o isolamento da área para os trabalhos iniciais. A perícia criminal e o Instituto Médico Legal (IML) também foram chamados e fizeram a remoção do corpo. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

