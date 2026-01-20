Morte violenta

Polícia suspeita que vítima foi morta em outro local e abandonada na área de mata

Um corpo foi localizado na manhã desta terça-feira (20) em uma área de mata na rua Apuruí, no bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus.

Segundo informações preliminares, pessoas que passavam pelo local avistaram o corpo e acionaram a Polícia Militar. A vítima vestia apenas uma bermuda verde e apresentava escoriações nas costas, além de perfurações causadas por arma branca.

A polícia suspeita que o homem tenha sido assassinado em outro local e, em seguida, levado e abandonado na área de mata. A perícia criminal e o Instituto Médico Legal (IML) atenderam a ocorrência para realizar os procedimentos necessários.

A Polícia Civil do Amazonas investiga o caso e apura a identidade da vítima, assim como a autoria e a motivação do crime.

Leia mais: Corpo de homem é jogado de carro em rua do Centro de Manaus