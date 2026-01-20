Críticas

Após trégua, presidente volta a criticar Trump e defende regulamentação de redes sociais no RS

Depois de um período de trégua, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a criticar publicamente o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante discursos nesta terça-feira (20).

Em um evento realizado em Rio Grande (RS), Lula afirmou que Trump pretende “governar o mundo” por meio de uma rede social.

O presidente participou da entrega de 1.276 casas do programa Minha Casa, Minha Vida na região sul do Rio Grande do Sul. De acordo com o governo, a ação deve beneficiar cerca de 5 mil pessoas.

“Já perceberam que o Trump quer governar o mundo pelo Twitter? Fantástico, todo dia fala uma coisa. E você acha que é possível a gente tratar o povo com respeito se não olhar no rosto? Achar que é objeto e não um ser humano?” disse Lula.

Convite de Trump

Recentemente, Trump convidou líderes internacionais, incluindo Lula, para integrar um “Conselho da Paz” voltado à Faixa de Gaza.

O governo brasileiro ainda não respondeu ao convite e analisa se o país deve participar da iniciativa. Aliados do presidente afirmam que as intenções de Trump ao criar o conselho ainda não estão claras.

Até pouco tempo atrás, após os Estados Unidos reduzirem tarifas sobre produtos brasileiros, Lula evitava críticas ao norte-americano e chegou a afirmar que havia “química” entre os dois.

No final do ano passado, por exemplo, ele disse que a relação bilateral estava evoluindo bem e que existem duas versões de Trump: a da televisão e a da vida real.

No último fim de semana, no entanto, Lula publicou um artigo no The New York Times em que criticou a atuação americana na Venezuela.

Antes de falar sobre Trump, o presidente também criticou o uso excessivo de redes sociais e das apostas online, defendendo uma regulamentação mais rigorosa nas plataformas de jogos.

Detalhes sobre as casas entregues no RS

As casas entregues nesta terça são destinadas a famílias com renda bruta mensal de até R$ 2.850, correspondentes à faixa 1 do programa.

Na modalidade “entidades”, os beneficiários participam da organização e execução dos projetos junto a entidades da sociedade civil.

Após as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul, o governo federal liberou R$ 6,5 bilhões em créditos extraordinários para o programa Minha Casa, Minha Vida Reconstrução.

Conforme o Executivo, a modalidade “Compra Assistida” possibilitou a aquisição de imóveis para mais de 9,5 mil famílias que perderam suas casas.

Cenário político

Uma pesquisa Quaest, realizada em agosto de 2025, indicou que Lula perderia no 2º turno da eleição presidencial de 2026 para o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), entre eleitores gaúchos.

Por outro lado, levantamento divulgado em setembro do ano passado apontou vantagem para Lula. Os dois políticos representam visões distintas no cenário nacional:

Lula (PT): aposta em políticas sociais robustas e maior atuação do Estado na economia.

aposta em políticas sociais robustas e maior atuação do Estado na economia. Eduardo Leite (PSD): se apresenta como um nome de centro, com foco em equilíbrio fiscal e gestão administrativa.

Leia mais: Trump convida Lula e líderes globais para Conselho de Paz de Gaza.