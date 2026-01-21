medicamentos

Medicamentos à base de tirzepatida e retatrutida têm comercialização suspensa

A Agência Nacional de Saúde (Anvisa) proibiu nesta quarta-feira (21) a comercialização, distribuição, fabricação, importação, divulgação e uso de medicamentos à base de tirzepatida das marcas Synedica e TG, e de retatrutida, de todas as marcas e lotes. Esses produtos são popularmente conhecidos como “canetas emagrecedoras do Paraguai”.

Produtos vendidos sem registro

Segundo a Anvisa, os medicamentos são produzidos por empresas desconhecidas e vendidos em perfis no Instagram “sem registro, notificação ou cadastro na Anvisa”.

A agência reforça que, por serem irregulares e de origem desconhecida, “não há garantia sobre o seu conteúdo ou qualidade”, e que essas canetas emagrecedoras não podem ser usadas “em nenhuma hipótese”.

Publicação oficial da proibição

A resolução que formaliza a proibição foi publicada no Diário Oficial da União nesta quarta-feira. A medida tem caráter preventivo, visando proteger a população de riscos à saúde associados a produtos sem registro oficial.

Leia mais: Operação desarticula transporte de drogas do AM para o Pará e bloqueia R$ 4,8 milhões