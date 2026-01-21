Posicionamento

Deputado reforça foco na justiça e liberdade durante trajeto até Brasília

A Caminhada pela Justiça e Liberdade, promovida pelo deputado federal Nikolas Ferreira, assumiu um novo ritmo nesta quarta-feira (21).

Durante o trajeto que conecta o interior de Minas Gerais a Brasília, o parlamentar criticou políticos e pré-candidatos que, de acordo com ele, tentam usar a mobilização como vitrine para suas campanhas.

Foco na justiça e liberdade

O movimento questiona decisões judiciais ligadas aos atos de 8 de janeiro e à situação do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado por tentativa de golpe de Estado.

Apesar disso, a presença de figuras políticas interessadas em autopromoção gerou incômodo para o organizador. Com tom firme, Nikolas afirmou:

“Estou me lixando se você é candidato a alguma coisa. Isso aqui não é parada eleitoreira”, criticando pedidos de cumprimentos, gravações e exposição pessoal durante a caminhada.

O deputado reforçou que a presença de candidatos não é proibida, mas deixou claro que eles não podem associar sua imagem ou discurso político à mobilização.

A declaração serviu como recado direto a aliados ocasionais e oportunistas que tentam ganhar visibilidade aproveitando o ato.

A caminhada tem chegada prevista em Brasília no dia 25 de janeiro e reúne apoiadores de diversas regiões do país.

Conforme Nikolas, a intenção é manter a atenção na pauta principal: questionar decisões do Judiciário e defender, segundo ele, a liberdade e justiça para os manifestantes envolvidos nos atos de janeiro.

Críticas surgem com chegada de pré-candidato

As críticas mais duras surgiram após a chegada do coronel Menezes, pré-candidato a deputado federal e presidente municipal do Progressistas, que se incorporou ao grupo na manhã desta quarta-feira (21).

Em vídeo compartilhado nas redes sociais, Menezes é apresentado a Nikolas por sua filha, a deputada estadual Débora Menezes. “Acabei de chegar do Amazonas”, disse Menezes.

Por fim, Nikolas respondeu cordialmente: “Eu lembro de você demais. Estamos juntos. Vamos para cima, até Brasília no dia 25”. Assista ao vídeo:

