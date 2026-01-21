Alerta

Prefeitura monitora áreas de risco e registra deslizamentos nas zonas Norte, Leste e Sul; Bairro da União teve o maior volume de água.

Manaus (AM) — A Prefeitura de Manaus atendeu 17 chamadas de emergência nesta quarta-feira (21) porque as fortes chuvas causaram diversos danos pela capital. O Centro de Cooperação da Cidade (CCC) recebeu as demandas por meio do Disque 199, o canal direto da Defesa Civil que opera 24 horas. Logo após o registro, o órgão repassou as ocorrências para as equipes de campo da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil Municipal (Sepdec), que iniciaram os atendimentos nas áreas impactadas.

Mapeamento de danos por zonas

De acordo com os dados oficiais, a zona Norte concentrou o maior número de incidentes graves. Nesse sentido, os agentes registraram cinco deslizamentos, dois desabamentos, duas infiltrações e um risco de desabamento na região. Por outro lado, na zona Leste, as equipes atenderam três deslizamentos e um ponto de alagação. Já na zona Sul, a prefeitura registrou uma ocorrência relacionada a bueiro aberto, visto que a força da água comprometeu a drenagem local.

Bairros com maior volume de chuva

Segundo o Centro Nacional de Monitoramento de Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), o bairro da União liderou o ranking de pluviosidade com 84 milímetros de água. Em seguida, o bairro Redenção registrou 63 mm, seguido de perto pelo Santa Luzia, com 62 mm. Embora a chuva tenha sido menos intensa em outras áreas, os bairros Puraquequara e Santa Etelvina também registraram volumes significativos de 31 mm e 29 mm, respectivamente.

Recomendações e segurança no trânsito

Visto que o sistema atmosférico permanece dinâmico, a prefeitura recomenda que os moradores adotem precauções rigorosas. Então, ao dirigir sob chuva, o condutor deve reduzir a velocidade e manter distância segura do veículo à frente. Além disso, os técnicos sugerem evitar rotas alagadas porque o nível da água pode subir rapidamente. Outro ponto importante é combater o acúmulo de água parada nos quintais, visto que isso previne a proliferação de mosquitos transmissores de doenças.

Atendimento de emergência 24 horas

Caso ocorra alguma emergência, o cidadão deve ligar imediatamente para o Disque 199. É importante ressaltar que o sistema de monitoramento do CCC funciona ininterruptamente para fornecer atualizações em tempo real. Portanto, a população deve acompanhar os alertas oficiais, pois a prefeitura continuará atualizando os dados de previsão do tempo ao longo da semana.

