Do sul do estado, Pauini aparece na lista por três anos consecutivos: 2023, 2024 e 2025.

Um total de quinze prefeituras do Amazonas aparece com índice zero de transparência no levantamento divulgado pelo Ministério Público de Contas (MPC) em 2025, com base em dados do Radar de Transparência Pública, iniciativa de órgãos como Atricon, TCU, TCE-MT, Abracom, Conaci, CNPTC e Instituto Rui Barbosa. Entre elas estão Pauini, Alvarães, Barcelos, Careiro, Presidente Figueiredo, Itamarati, Borba, Uarini, Santo Antônio do Içá, Anori, Envira, Boca do Acre e São Paulo de Olivença.

Entre os municípios com zero transparência em 2024 estão: Japurá, Juruá, Lábrea, Novo Airão, Novo Aripuanã, Anori, Barcelos, Benjamin Constant, Boa Vista do Ramos, Careiro, Coari, Envira, Fonte Boa, Guajará, Itacoatiara, Itamarati, Itapiranga, Pauini, Presidente Figueiredo, Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença, São Sebastião do Uatumã, Tefé, Uarini e Urucurituba.

No ano de 2023, entre os municípios com zero transparência estão: Urucurituba, Tefé, Tapauá, São Sebastião do Uatumã, São Paulo de Olivença, Santo Antônio do Içá, Pauini, Parintins, Novo Aripuanã, Novo Airão, Nova Olinda do Norte, Maués, Lábrea, Jutaí, Juruá, Itapiranga, Itamarati, Guajará, Fonte Boa, Envira, do Norte, Anori, Uarini, Itacoatiara e Canutama.

De acordo com o MPC, essas administrações não enviaram nenhuma informação ao Radar de Transparência Pública, resultando na classificação mais baixa do ranking.

Com foco nos dados de 2025, um total de 13 prefeituras aparece na faixa vermelha do levantamento, o que indica início no envio de dados, mas desempenho ainda crítico: Maraã (29,05%), Maués (27,86%), Tefé (27,72%), Jutaí (24,43%), Manacapuru (18,21%), Urucurituba (14,79%), Beruri (14,09%), Autazes (11,39%), Guajará (6,81%), Fonte Boa (6,11%), Atalaia do Norte (5,26%), Benjamin Constant (5,06%) e Lábrea (4,44%).

Outras dez prefeituras figuram com status básico, apresentando avanço no ranking: Careiro da Várzea (46,35%), Silves (42,13%), Manicoré (38,68%), Itacoatiara (37,31%), Tapauá (35,45%), Iranduba (35,37%), Nova Olinda do Norte (35,26%), Itapiranga (35,21%), Novo Aripuanã (34,3%) e Juruá (32,72%).

Na faixa intermediária, com desempenho considerado bom, estão os municípios de Anamã (72,14%), Barreirinha (72,03%), Humaitá (70,57%), São Sebastião do Uatumã (70,05%), Carauari (69,81%), Tabatinga (69,55%), Tonantins (68,78%), Amaturá (68,53%), Manaquiri (66,18%), Apuí (66,13%), São Gabriel da Cachoeira (60,01%), Urucará (59,97%), Boa Vista do Ramos (59,92%), Coari (59,84%), Parintins (56,95%), Rio Preto da Eva (55,83%), Santa Isabel do Rio Negro (54,69%), Novo Airão (54,17%), Canutama (51,84%) e Caapiranga (51,72%).

Em posição de destaque, três prefeituras aparecem com desempenho elevado: Ipixuna (83,16%), Japurá (80,97%) e Nhamundá (78,84%).

No topo do ranking está a Prefeitura de Manaus, que atingiu 85,95% e recebeu a classificação ouro, sendo considerada a administração mais transparente do estado.

