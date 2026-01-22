Cinema Brasileiro

Filme de Kleber Mendonça Filho conquista quatro indicações ao Oscar 2026, iguala recorde de “Cidade de Deus” e destaca Wagner Moura entre os indicados.

“O Agente Secreto” conquistou quatro indicações ao Oscar 2026 e igualou o recorde de “Cidade de Deus”, que alcançou o mesmo número em 2004. O filme de Kleber Mendonça Filho disputa as seguintes categorias:

Melhor direção de elenco

Melhor filme internacional

Melhor ator, com Wagner Moura

Melhor filme

A Academia realiza a cerimônia do Oscar em 15 de março, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Assim como em 2025, a 98ª edição da premiação terá o comediante Conan O’Brien no comando da apresentação.

Qual é a história de “O Agente Secreto”?

Em “O Agente Secreto”, Wagner Moura interpreta Marcelo, um professor que chega ao Recife em 1977 após fugir de ameaças em São Paulo. Na capital pernambucana, ele tenta reencontrar o filho enquanto enfrenta um clima constante de medo e perseguição.

Kleber Mendonça Filho conduz o longa como um thriller de atmosfera densa e transforma o carnaval e a paisagem urbana em cenários de vigilância e paranoia.

O diretor constrói um jogo de gato e rato no qual lendas locais e o terror da ditadura militar se misturam. Assim, o filme entrega uma obra que combina drama familiar comovente e suspense pop eletrizante.

No ano passado, “Ainda Estou Aqui” garantiu ao Brasil o prêmio de Melhor Filme Internacional. O país conquistou, então, sua primeira estatueta na história do Oscar.

Leia mais

O Agente Secreto conquista dois Globos de Ouro em noite histórica