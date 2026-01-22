Capacitação

Evento acontece no Teatro Manauara, e reúne especialistas em estratégias digitais; saiba como participar.

Manaus recebe, no dia 27 de janeiro, o Encontro Manauara de Marketing Digital 2026. O evento acontece no Teatro Manauara, às 11h, e reúne empresários e profissionais interessados em crescimento e posicionamento no ambiente digital.

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas pelo link oficial do evento. Clique aqui.

Além disso, o encontro destaca a capacitação como caminho estratégico para o sucesso empresarial. Em um cenário econômico cada vez mais competitivo, inovação e conhecimento fazem a diferença.

Rodrigo Waughan é um dos destaques da programação

Entre os principais nomes confirmados está Rodrigo Waughan, empresário, escritor best-seller e referência em varejo, franquias e gestão empresarial na Amazônia. Presidente e fundador do Grupo Gérbera+, ele leva ao palco a experiência de quem construiu um ecossistema de varejo presente em dezenas de municípios do Amazonas.

Segundo Waughan, iniciar o ano em eventos de capacitação gera impacto direto nos resultados. “Participar do EMMD é decisivo para quem quer crescer com estratégia e fortalecer a economia do Amazonas”, afirmou.

Encontro aposta em aprendizado prático e networking

Ao longo dos anos, o Encontro Manauara de Marketing Digital se consolidou como espaço de aprendizado prático e troca de experiências. O evento conecta empresários que atuam com produtos físicos, serviços e negócios digitais.

Nesse contexto, a qualificação se torna essencial. O mercado de marketing e publicidade digital cresce ano após ano no Brasil. Por isso, investir em conhecimento aumenta faturamento, eficiência e geração de oportunidades.

Capacitação fortalece a economia regional

Para a economia local, eventos de capacitação cumprem papel estratégico. Eles estimulam inovação, profissionalizam a gestão e ampliam redes de relacionamento entre empreendedores.

Além disso, a presença de palestrantes com atuação comprovada no mercado amplia o impacto do encontro. Como resultado, o evento contribui para o desenvolvimento sustentável dos negócios no Amazonas.

EMMD 2026 promete estratégias aplicáveis

O EMMD 2026 apresenta estratégias práticas, ferramentas usadas por grandes empresas e networking qualificado. Dessa forma, o encontro se posiciona como um dos principais eventos de marketing digital do início do ano em Manaus.