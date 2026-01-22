Protesto político

Deputado afirma que comunicação oficial foi feita à PRF e à ANTT

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) se posicionou nesta quinta-feira (22) em resposta à nota da Polícia Rodoviária Federal (PRF) sobre os supostos “riscos” da caminhada de 200 km organizada por ele.

Conforme o parlamentar, ofícios foram enviados à PRF e à Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) informando o trajeto da ação.

“No próprio dia de início, a assessoria encaminhou ofícios à PRF e à ANTT, comunicando oficialmente o percurso pela BR-040. Ressalta-se que no primeiro dia o número de pessoas ainda era pequeno”, destacou a equipe de Nikolas.

Comunicação oficial registrada pela PRF

De acordo com a assessoria, a Secretaria-Executiva da Diretoria de Operações da PRF confirmou o recebimento do documento e o registro no Sistema Eletrônico de Informações (SEI).

“Ou seja, houve comunicação formal dentro das possibilidades concretas do caso”, afirmou o comunicado.

Além disso, a nota indica que os órgãos de segurança pública estão sendo informados à medida que a caminhada avança, garantindo acompanhamento contínuo.

Caminhada de protesto completa quatro dias

A mobilização liderada pelo deputado ocorre em protesto “às prisões injustas do 8 de janeiro e do ex-presidente Jair Bolsonaro”.

A caminhada completa quatro dias nesta quinta-feira (22) e tem previsão de chegada a Brasília no domingo (25).

Com mais de 120 quilômetros já percorridos desde a saída de Paracatu (MG), Nikolas Ferreira tem contado com a participação de figuras da direita bolsonarista, além de mais de 100 manifestantes que seguem pelo acostamento da BR-040.

