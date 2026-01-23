Educação

Processo seletivo oferece 274,8 mil vagas em 7.388 cursos

Os interessados em participar do processo seletivo de 2026 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) podem se inscrever até esta sexta-feira (23).

Uma das novidades desta edição é que quem participou de pelo menos uma das três últimas edições do Enem – 2023, 2024 e 2025 – pode se inscrever para concorrer a vagas oferecidas pelas instituições que aderiram ao processo seletivo. É obrigatório, ainda, já ter concluído o ensino médio.

O Sisu 2026 oferece 274,8 mil vagas em 7.388 cursos de 136 instituições públicas de ensino superior – a maior oferta da história, de acordo com o Ministério da Educação (MEC).

Como participar do Sisu

A inscrição para o Sisu é gratuita. O candidato deverá realizá-la exclusivamente pela internet, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

O participante poderá se inscrever em até dois curso e indicar sua preferência como primeira e segunda opção.

Ao se inscrever, é preciso preencher, obrigatoriamente, um cadastro socioeconômico. O candidato que deseja concorrer às modalidades de reserva de vagas, previstas na Lei de Cotas e nas ações afirmativas próprias das instituições, deve fazer a opção no momento da inscrição.

Como é feita a seleção

A seleção dos candidatos será feita com base na nota do Enem de 2023 a 2025, considerando a melhor média ponderada de acordo com a opção de curso. Além disso, o participante não pode ter tirado nota zero na redação.

Para aqueles que participaram de mais de uma edição do Enem, o sistema de inscrição do Sisu selecionará automaticamente a edição que oferece a melhor média ponderada para cada curso escolhido. Por outro lado, as notas de treineiros — estudantes que não terminaram o ensino médio e fazem o exame apenas para autoavaliação — não serão consideradas.

O resultado da única chamada regular será divulgado em 29 de janeiro, conforme prevê o edital.

Vagas

Nesta edição recorde, o MEC destaca que o Sisu 2026 incluiu novos campi e ainda ampliou os cursos de tecnologia, inteligência artificial e licenciaturas.

Considerando apenas as vagas reservadas, no contexto da Lei de Cotas e demais ações afirmativas das instituições de ensino, são mais de 148,9 mil vagas para pretos, pardos, indígenas, quilombolas, estudantes egressos de escolas públicas ou comunitárias, além de pessoas com deficiência. Esse número corresponde a 54,3% de todas as vagas disponíveis.

Sobre os cursos, mais de 73 mil vagas são para licenciaturas presenciais em 18 áreas. Além disso, os estudantes que optarem por esses cursos poderão se inscrever no programa Pé-de-Meia Licenciaturas e terão direito a um incentivo financeiro mensal de R$ 1.050 durante todo o curso.

A universidade com o maior número de vagas no Sisu é a Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com 9.120 oportunidades. Em seguida, aparecem a Universidade Federal Fluminense (UFF), com 8.931 vagas, e a Universidade Federal da Paraíba (UFPB), com 8.005.

A lista dos cursos com mais vagas é liderada por pedagogia, com 10.145 oportunidades. Logo depois, estão administração (9.462 vagas) e matemática (9.332 vagas).

Ferramenta de consulta

Para ajudar os estudantes na escolha do curso, o portal do Sisu disponibiliza consultas às vagas por instituição, município, turno, grau acadêmico e modalidade de concorrência. Além disso, a plataforma permite acompanhar informações como número de vagas e notas de corte parciais durante o período de inscrições.

Sobre o Sisu

O programa federal tem como objetivo ampliar o acesso dos estudantes do ensino médio às instituições públicas de educação superior, por meio do Enem. O Sisu reúne vagas ofertadas por instituições públicas que aderiram ao processo seletivo. A maioria das participantes é da rede federal, com destaque para universidades e institutos federais.

Leia mais: Resultado do Enem 2025 já disponível; consulte sua nota