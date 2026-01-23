Cursos

Novo espaço contará com estrutura moderna para atender até 32 alunos por turma

O Instituto Euvaldo Lodi do Amazonas (IEL/AM) vai expandir este ano suas ações presenciais na Zona Leste de Manaus. A partir de abril, o IEL atenderá também no SESI Clube do Trabalhador do Amazonas (Av. Cosme Ferreira, 7399, São José I) com foco em aproximar os serviços de capacitação profissional da comunidade e dos industriários da região. O novo espaço contará com estrutura moderna para atender até 32 alunos por turma e oferecerá cursos voltados ao desenvolvimento profissional e de carreira, com atenção especial ao público jovem e a conteúdos alinhados às demandas do mercado de trabalho.

Segundo a superintendente do IEL Amazonas, Andrea Guerra, a iniciativa busca facilitar o acesso às capacitações presenciais. “O tempo, a segurança e a proximidade contam muito na decisão de buscar qualificação, e o SESI Clube do Trabalhador reúne todas essas condições”, destacou. Para ela, o novo espaço também amplia o alcance social da instituição: “Mais do que um novo endereço, é chegar mais perto das pessoas, oferecendo oportunidades de desenvolvimento em um ambiente seguro e acessível, fortalecendo a indústria e o mercado de trabalho da região”.

Outra prioridade para 2026 é a ampliação do número de talentos inseridos no mercado de trabalho, por meio do fortalecimento dos Programas de Estágio e de Aprendizagem. O IEL/AM buscará novas parcerias com empresas e entidades de diferentes segmentos, ampliando o atendimento às organizações e oferecendo aos estudantes oportunidades cada vez mais alinhadas às demandas do setor produtivo.

De acordo com Andrea Guerra, o instituto dará continuidade ao projeto Jornada de Carreira, desenvolvido com alunos do ensino médio do SESI, ampliando as atividades de orientação profissional, fortalecendo a aproximação dos estudantes com o mundo do trabalho e promovendo visitas às indústrias da região. O IEL Amazonas pretende intensificar suas ações de Recrutamento e Seleção, qualificando processos, ampliando o atendimento às empresas e aumentando as oportunidades para estagiários, jovens aprendizes e profissionais efetivos.

A superintendente também anuncia investimento em educação corporativa e no desenvolvimento de competências socioemocionais, alinhadas às novas exigências do mercado de trabalho. Entre os principais desafios estão a expansão do Programa de Certificação em Gestão IEL, o lançamento do Programa de Qualificação de Fornecedores IEL, voltado ao fortalecimento de fornecedores locais, e a ampliação do Programa Inova Talentos, em parceria com o CNPq e o IPT, para inserção de profissionais qualificados em projetos de inovação nas empresas.

Esse planejamento para 2026 se apoia nos resultados expressivos alcançados ao longo de 2025, com mais de 3.600 jovens inseridos no mercado de trabalho por meio dos Programas de Estágio e Jovem Aprendiz, conectando estudantes a empresas de diversos setores.

Na área de Capacitação Empresarial, o IEL/AM registrou mais de 1.500 matrículas em cursos livres, desenvolvidos a partir das demandas das empresas. Programas como o Programa de Formação e Desenvolvimento de Líderes de Produção, o Sou+IEL e o lançamento do Programa Conexão Tech, voltado à programação e à inteligência artificial, contribuíram para o fortalecimento de competências técnicas e comportamentais alinhadas às necessidades da indústria.

Andrea Guerra cita que o ano de 2025 também foi marcado pelo reconhecimento às boas práticas, com a realização da etapa regional do Prêmio IEL de Talentos, valorizando empresas, estagiários, aprendizes e instituições de ensino. No campo da gestão, o Programa de Certificação em Gestão, realizado em parceria com o Sebrae/AM, capacitou empresários e equipes em áreas estratégicas, elevando o nível de maturidade gerencial das empresas participantes.

“Com resultados consistentes e um planejamento orientado para o futuro, o IEL Amazonas reafirma seu compromisso com o desenvolvimento de pessoas, o fortalecimento da indústria e o crescimento econômico do estado, consolidando-se como referência em educação, gestão, inovação e desenvolvimento de talentos no Amazonas”, avalia Guerra.

(*) Com informações da assessoria