Violência urbana

Vítima arrumava a caminhonete para viajar quando foi surpreendida; ataque começou dentro do veículo e terminou na rua.

Pistoleiros encapuzados executaram Francisco Rolim a tiros na tarde deste sábado (24), na rua Peixe Cavalo, no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus. A vítima arrumava uma picape S10 para viajar e passar o fim de semana em um sítio quando foi surpreendida pelos suspeitos.

Segundo informações preliminares, os criminosos se aproximaram e efetuaram os primeiros disparos ainda dentro do veículo. Mesmo ferido, Francisco tentou correr, mas caiu no chão.

Em seguida, os suspeitos desceram do carro e continuaram atirando, concentrando a maior parte dos disparos na região da cabeça. Após o ataque, eles fugiram do local.

Moradores da área ouviram os tiros e acionaram a polícia. Equipes da Polícia Militar isolaram a área até a chegada do Instituto Médico Legal (IML), da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) e do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), que realizaram a perícia e removeram o corpo.

Até o momento, a polícia não informou a motivação do crime nem a identidade dos suspeitos. A DEHS investiga o caso.

Leia mais

‘Mexicano’ é perseguido por pistoleiros, executado com 12 tiros e corpo cai em igarapé na Compensa