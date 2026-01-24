Pistoleiros encapuzados executaram Francisco Rolim a tiros na tarde deste sábado (24), na rua Peixe Cavalo, no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus. A vítima arrumava uma picape S10 para viajar e passar o fim de semana em um sítio quando foi surpreendida pelos suspeitos.
Segundo informações preliminares, os criminosos se aproximaram e efetuaram os primeiros disparos ainda dentro do veículo. Mesmo ferido, Francisco tentou correr, mas caiu no chão.
Em seguida, os suspeitos desceram do carro e continuaram atirando, concentrando a maior parte dos disparos na região da cabeça. Após o ataque, eles fugiram do local.
Moradores da área ouviram os tiros e acionaram a polícia. Equipes da Polícia Militar isolaram a área até a chegada do Instituto Médico Legal (IML), da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) e do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), que realizaram a perícia e removeram o corpo.
Até o momento, a polícia não informou a motivação do crime nem a identidade dos suspeitos. A DEHS investiga o caso.
