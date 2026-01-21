Polícia

Pistoleiros perseguiram e executaram Carlos Guilherme Caldas Uchôa, de 25 anos, conhecido como “Mexicano”, com pelo menos 12 tiros na noite desta terça-feira (20), na rua 8 do conjunto Vila Marinho, no bairro Compensa, zona oeste de Manaus.

Segundo testemunhas, a vítima trafegava em uma motocicleta e era seguida por suspeitos que também estavam de moto. Durante a perseguição, eles atiraram contra o jovem, que perdeu o controle do veículo e caiu em um igarapé.

Um vídeo divulgado em aplicativos de mensagens mostra Carlos Guilherme já caído no igarapé após os disparos. Até o momento, não há informações sobre a motivação do crime.

O Instituto Médico Legal (IML) realizou a remoção do corpo, e o caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).