Inflação

Valor médio da gasolina A para distribuidoras cai para R$ 2,57 por litro

A Petrobras comunicou nesta segunda-feira (26) que reduzirá em 5,2% o preço da gasolina A destinada às distribuidoras. A mudança entra em vigor a partir desta terça-feira (27).

As refinarias produzem a gasolina A, e, posteriormente, as distribuidoras misturam o etanol antes de levar o combustível aos consumidores nos postos.

Com essa redução, o valor médio da venda da Petrobras para as distribuidoras passará a ser de R$ 2,57 por litro, uma queda de R$ 0,14.

No anúncio oficial, a empresa destacou: “Desde dezembro de 2022, a queda no preço da gasolina chega a R$ 0,50, um recuo de 26,9%, já considerando a inflação do período”.

A última alteração no preço do combustível ocorreu em 21 de outubro de 2025, quando o litro ficou 4,9% mais barato.

Impacto nos preços

A decisão da Petrobras tende a aliviar a pressão sobre a inflação, já que a gasolina é o item com maior peso no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), indicador que mede a inflação oficial do país.

Apesar de a estatal ser a principal produtora do combustível no Brasil, o valor pago pelo consumidor nas bombas não depende apenas da Petrobras.

Depois de ser vendido às distribuidoras, o preço ainda é impactado por fatores como transporte, mistura com etanol, impostos e a margem de lucro dos postos.

A Petrobras também informou que o preço do diesel vendido às distribuidoras permanecerá inalterado. Por fim, desde dezembro de 2022, a redução acumulada do valor do óleo diesel para distribuidoras é de 36,3%, já considerando a inflação no período.

