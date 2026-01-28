Proibição

Agência determinou a apreensão de todos os lotes do produto.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a comercialização, distribuição e uso da fita 9D White Teeth Whitening Strips, popularmente utilizada para clareamento dental. De acordo com a resolução publicada no Diário Oficial da União na última terça-feira (27), a medida também veta a importação, propaganda e o transporte do produto em todo o território nacional.

A princípio, a agência tomou essa decisão após identificar que o item não possui regularização sanitária. Além disso, a empresa responsável pela marca, a VM Global Trade, não detém autorização de funcionamento para atuar neste setor no Brasil. Dessa forma, a Anvisa determinou a apreensão imediata de todos os lotes que circularem no mercado.

Riscos à saúde e irregularidades da empresa

Embora a fita estivesse disponível para compra em diversas plataformas, a Anvisa alerta que o uso de produtos sem registro representa um perigo real à saúde do consumidor. Nesse sentido, substâncias químicas sem controle podem causar danos permanentes ao esmalte dos dentes e irritações severas na gengiva. Segundo a agência reguladora, a fiscalização identificou a entrada ilegal do produto no país, o que motivou a proibição rigorosa.

Atualmente, a recomendação oficial é que os consumidores suspendam o uso da fita imediatamente. Caso você tenha adquirido o produto, a orientação é descartá-lo ou entrar em contato com o estabelecimento onde a compra foi realizada. Por esse motivo, a agência reforça a importância de verificar o registro de qualquer produto de saúde antes da aquisição.

