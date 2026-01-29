Buscas

Luiz Cláudio Carmo dos Santos, de 23 anos, está desaparecido desde 31 de dezembro

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) busca o jovem Luiz Cláudio Carmo dos Santos, de 23 anos, desaparecido desde a noite de 31 de dezembro de 2025. Ele foi visto pela última vez no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus.

O Boletim de Ocorrência (BO) pode ser registrado em qualquer delegacia. Para isso, leve documentos pessoais e forneça informações como o último local onde o jovem foi visto, características físicas e, de preferência, uma foto atualizada.

Quem tiver informações sobre Luiz Cláudio pode ligar para:

Deops: (92) 3667-7713

(92) 3667-7713 PC-AM: 197 ou (92) 3667-7575

197 ou (92) 3667-7575 SSP-AM: 181

