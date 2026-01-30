Política

Ex-deputado federal critica ato pró-Bolsonaro e ironiza políticos do Amazonas

O ex-deputado federal e pré-candidato ao Senado, Marcelo Ramos (PT-AM), utilizou suas redes sociais para criticar a “Caminhada pela Liberdade”.

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) organizou a mobilização em apoio à libertação do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros condenados pela tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023.

“Esse menino é um vigarista. Tudo que ele não está preocupado é com a soltura do Bozo. Fez pra se promover”, escreveu Ramos.

O ex-parlamentar zombou da presença de representantes do Amazonas, ao afirmar que “ainda foram três patetas daqui do Amazonas”, sem fazer referência direta a quem seriam.

Entre os políticos amazonenses que marcaram presença estavam o deputado federal Capitão Alberto Neto (PL) e a deputada estadual Débora Menezes (PL-AM). O ex-superintendente da Suframa, Coronel Menezes, também participou do ato e é pré-candidato a deputado federal.

Políticos do Amazonas participam do ato

A mobilização começou com uma caminhada de sete dias. Nikolas Ferreira e aliados de Bolsonaro percorreram cerca de 240 km, saindo de Paracatu (MG) até Brasília. Eles fizeram paradas em cidades ao longo do trajeto.

No domingo (25), antes de chegar à área central da capital, o grupo percorreu o último trecho pela região administrativa do Park Way.

Ao chegarem a Brasília, apoiadores e políticos de direita se reuniram na Praça do Cruzeiro, no centro da cidade.

Durante o ato, um raio atingiu a região por volta das 13h, ferindo algumas pessoas que precisaram ser levadas a hospitais públicos da capital.

Percurso de 240 km

O deputado federal Capitão Alberto Neto (PL) compartilhou várias publicações nas redes sociais sobre sua participação.

Em uma delas, aparece com os pés imersos em gelo após a caminhada, afirmando que sua motivação foi “o povo, a liberdade e o Brasil”.

A deputada estadual Débora Menezes (PL-AM) também registrou o evento em suas redes, relatando o desgaste físico da caminhada, incluindo dores, cansaço e ferimentos nos pés.

Ela destacou que a mobilização buscava defender a liberdade, Jair Bolsonaro e os apoiadores presos pelos atos antidemocráticos, além de reforçar o caráter religioso do evento, classificando a iniciativa como um “despertar da nação”.

O ex-superintendente da Suframa e pré-candidato a deputado federal, Coronel Menezes, também utilizou as redes para registrar sua participação.

Ele respondeu a críticos do ato e defendeu a mobilização, dizendo que Nikolas Ferreira incentivou os participantes a deixar a “zona de conforto” e voltar às ruas de forma pacífica para mostrar força política.

