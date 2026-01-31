Copacabana

Publicação nas redes sociais levanta suspeita sobre atração internacional entre Britney Spears e Justin Bieber

A Prefeitura do Rio de Janeiro despertou a curiosidade de fãs da música pop ao criar suspense sobre a principal atração de um megashow gratuito previsto para a Praia de Copacabana. A indefinição envolve dois grandes nomes do cenário internacional: Britney Spears e Justin Bieber.

A movimentação começou após uma postagem da prefeitura nas redes sociais com a frase “Oh, baby, baby…”, que pode fazer referência tanto ao sucesso …Baby One More Time, de Britney Spears, quanto à canção Baby, de Justin Bieber.

A mensagem aumentou as especulações sobre qual artista deve subir ao palco no evento.

Em um primeiro momento, internautas apontaram Britney Spears como possível atração principal, o que simbolizaria o retorno da cantora aos palcos após um longo período afastada desde 2018.

Contudo, novas informações passaram a indicar Justin Bieber como o nome mais cotado para o show.

Negociação estaria em andamento

De acordo com o colunista Lucas Pasin, do Metrópoles, o cantor canadense estaria em tratativas com os organizadores do evento.

O principal obstáculo seria a definição da data da apresentação. A prefeitura planeja realizar o espetáculo no dia 2 de maio, aproveitando o feriado do Dia do Trabalhador, enquanto o artista demonstraria preferência por uma data posterior.

Até o momento, a Prefeitura do Rio de Janeiro não confirmou oficialmente quem será a atração do megashow, mantendo o mistério sobre o evento que deve acontecer na orla de Copacabana.

