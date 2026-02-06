Investimento

Colaboração entre a renomada empresa de tech e a maior ONG de trabalho jovem da América Latina visa ampliar acesso de jovens brasileiros aos conhecimentos sobre IA e tecnologia

O início de ano traz consigo novas oportunidades de trabalho e para isso, é necessário estar preparado e capacitado. Pensando nisso, o CIEE e a IBM estão oferecendo uma nova oportunidade de capacitação para jovens de todo o país. São cursos online, gratuitos e com certificado, voltados para o desenvolvimento de habilidades em tecnologia e Inteligência Artificial. A iniciativa visa apoiar estudantes que desejam se preparar para o mercado de trabalho com conteúdos atualizados e práticos.

Ao todo, a colaboração reúne seis cursos curtos no IBM SkillsBuild, com duração de 10 a 35 minutos, que exploram o impacto da tecnologia em diferentes áreas do cotidiano e dos negócios. Entre os temas estão:

● O uso das tecnologias em shows, com direito a exemplo do “The Eras Tour”, de Taylor Swift (15 minutos);

● Como se dá o uso da IA no futebol (20 minutos);

● Como a IA atua na Fórmula 1, com exemplos da parceria entre IBM e a Scuderia Ferrari (10 minutos);

● As inovações tecnológicas em torneios de tênis (15 minutos);

● Como melhorar a formulação do currículo com IA (35 minutos);

● Como conquistar um recrutador em com um eficiente Elevator Pitch com auxílio da IA (15 minutos).

“Estamos entusiasmados em colaborar com o CIEE para levar o IBM SkillsBuild a mais jovens no Brasil, ampliando oportunidades de aprendizado em tecnologia e promovendo desenvolvimento social e econômico”, afirmou Flávia Freitas, líder de Responsabilidade Social Corporativa da IBM América Latina. Já Rodrigo Dib, superintendente Institucional e de Inovação do CIEE, acrescentou que “a parceria reforça o compromisso do CIEE em apoiar os jovens no início de suas trajetórias profissionais e incentivá-los a permanecer no mercado de trabalho.”

Para além da colaboração com o CIEE, o IBM SkillsBuild oferece mais de 1.000 cursos gratuitos em 20 idiomas, com trilhas de aprendizagem personalizadas e credenciais reconhecidas pelo setor. O programa atende estudantes e professores do ensino médio, universitários e educadores, além de adultos em busca de qualificação, apoiado pela rede global de parceiros da IBM.

Colaboração entre IBM e CIEE – Cursos de Capacitação em Tecnologia

Tempo de conclusão dos cursos: 1h40 (100 minutos)

Link de acesso aos cursos: http://ibm.biz/ciee-all

*A emissão de certificado será disponibilizada após conclusão dos cursos

(*) Com informações da assessoria