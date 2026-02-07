Exames

Ex-presidente passou por exames após queda na cela; Moraes pede manifestação da defesa.

Brasília (DF) – Um laudo médico divulgado nesta sexta-feira (6) pela Polícia Federal (PF) apontou alterações neurológicas em exames realizados no ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está preso na Papudinha, na capital federal.

Exames indicam alterações neurológicas

Segundo a PF, a perícia foi aprofundada após Bolsonaro relatar uma queda recente e episódios de desequilíbrio ao caminhar. Diante desse histórico, os médicos optaram por um exame neurológico detalhado.

“O histórico de queda recente e desequilíbrio ao deambular direcionou a perícia para um exame neurológico cuidadoso”, informou a corporação. Durante a avaliação, foram identificadas alterações físicas e levantadas hipóteses clínicas relacionadas ao quadro do ex-presidente.

Queda e possíveis causas

Bolsonaro sofreu um traumatismo craniano leve no início do ano, após cair de madrugada e bater a cabeça em um móvel dentro da cela, quando ainda estava na Superintendência da PF.

O laudo também aponta a possibilidade de déficit de micronutrientes, especialmente vitaminas do complexo B, como B12 e ácido fólico. A condição pode estar associada à alimentação pouco variada e ao uso contínuo de medicamentos.

Uso de vários remédios preocupa médicos

Os peritos destacaram ainda a chamada polifarmácia — uso simultâneo de diversos fármacos. Essa combinação pode aumentar o risco de efeitos adversos como tontura, sedação, lentidão motora e queda de pressão, fatores que elevam o risco de novas quedas.

Tratamento e decisão judicial

De acordo com a PF, Bolsonaro tem recebido atendimento médico adequado na unidade prisional. Com isso, a possibilidade de transferência para prisão domiciliar se torna mais remota.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que a defesa do ex-presidente e a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestem em até cinco dias sobre o laudo. Ele também afirmou que não há necessidade de manter o documento sob sigilo.

