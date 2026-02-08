Atenção

Uso correto de energia provisória reduz riscos durante a folia de rua

Com a proximidade da folia nos blocos de rua, cresce a movimentação de ambulantes que utilizam equipamentos elétricos para a venda de alimentos, bebidas e outros produtos. Para garantir a segurança de trabalhadores e foliões, órgãos públicos e concessionárias de energia reforçam o alerta sobre a necessidade de solicitar e utilizar corretamente a ligação provisória de energia elétrica.

Segundo o engenheiro eletricista Kleber Santana, do Centro Universitário Martha Falcão Wyden, a ligação provisória é um serviço essencial para quem pretende usar freezers, chapas, liquidificadores, sistemas de iluminação ou caixas de som durante os eventos. “Esse tipo de ligação garante que a energia seja fornecida de forma adequada e dentro dos padrões de segurança, evitando sobrecargas, curtos-circuitos e choques elétricos, que são riscos comuns quando se utilizam gambiarras ou ligações clandestinas”, explica.

Regularização deve ser feita com antecedência

O especialista destaca que todo ambulante deve buscar a regularização junto à concessionária de energia ou aos órgãos responsáveis pela organização do evento. “É importante informar corretamente quais equipamentos serão utilizados e a potência necessária, pois isso permite que a instalação seja dimensionada de forma segura e evita quedas de energia ou interrupções durante o trabalho”, orienta Kleber Santana.

Cuidados com equipamentos e condições climáticas

Outro ponto importante é o uso de equipamentos certificados, cabos em bom estado e proteção contra umidade. O alerta se intensifica porque o período de carnaval costuma ocorrer em meio a altas temperaturas e, muitas vezes, chuvas. “Fios desencapados, extensões improvisadas e equipamentos sem aterramento aumentam significativamente o risco de acidentes. Pequenos cuidados fazem grande diferença para preservar vidas”, reforça o engenheiro.

Ligações irregulares podem gerar penalidades

Além dos riscos à segurança, a ligação irregular de energia pode resultar em multas, apreensão de equipamentos e até responsabilização criminal. “Mais do que cumprir uma exigência legal, regularizar a ligação provisória é uma atitude de responsabilidade com a própria segurança, com os clientes e com os demais trabalhadores”, conclui Kleber Santana.

Com planejamento e atenção às normas, ambulantes conseguem trabalhar com mais tranquilidade, enquanto os foliões aproveitam a festa em um ambiente mais seguro.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Banda Maria Vem Com as Outras leva combate à violência de gênero ao Carnaval