O presidente do Brasil classificou o resultado como uma conquista expressiva e reforçou o fortalecimento da democracia

O presidente Lula (PT) usou as redes sociai para parabenizar António José Seguro pela vitória nas eleições presidenciais de Portugal. O presidente do Brasil classificou o resultado como uma conquista expressiva e reforçou o fortalecimento da democracia.

Uma eleição que se desenvolveu de forma pacífica e representa a vitória da democracia num momento tão importante para a Europa e o mundo. E consolida a posição de Portugal de apoio ao acordo Mercosul-União Europeia,” afirmou Lula.

Na mesma publicação, o presidente afirmou que o Brasil continuará atuando em parceria com o presidente eleito e com o primeiro-ministro português, Luís Montenegro. O objetivo, conforme destacou, é ampliar as relações bilaterais, defender o multilateralismo e incentivar o desenvolvimento sustentável.

Como foi a vitória de António Seguro

António José Seguro, do campo socialista, venceu o segundo turno das eleições realizadas neste domingo (8). Ele superou o candidato da extrema-direita, André Ventura, e ultrapassou a marca de três milhões de votos.

Com mais de 11 milhões de eleitores aptos a votar, Seguro somava cerca de 3,3 milhões de votos até as 21h30 (horário local). Já Ventura registrava aproximadamente 1,6 milhão. A taxa de abstenção ficou próxima de 50%.

*Com informações da Agência Brasil

