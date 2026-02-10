Investigação

Aldemir Gonçalves, de 55 anos, foi morto no bairro Tarumã; caminhão, arma e dinheiro foram levados.

Manaus (AM) – O comerciante e sargento da reserva do Exército, Aldemir Gonçalves, de 55 anos, foi assassinado com um disparo na cabeça dentro da residência no ramal Bancrevea, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus, na tarde desta terça-feira (10). O principal suspeito do crime é um rapaz que trabalhava como ajudante da vítima

De acordo com informações, Aldemir, que morava em Presidente Figueiredo, utilizava o imóvel em Manaus apenas para pernoitar enquanto comprava mercadorias para o seu comércio. Ele teria trazido o suspeito para auxiliá-lo no carregamento do caminhão, que foi roubado após o crime.

Polícia investiga latrocínio

A principal linha de investigação é latrocínio — roubo seguido de morte —, já que o ajudante desapareceu levando pertences da vítima, incluindo o caminhão-baú, a arma de fogo e uma quantia em dinheiro destinada às compras do comércio.

Corpo periciado e caso investigado pela DEHS

O corpo de Aldemir foi periciado no local e removido pelo Instituto Médico Legal (IML). Agora, o caso está sob responsabilidade da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). Imagens de câmeras de segurança já foram entregues aos investigadores e devem auxiliar nas investigações.

Leia mais:

Vendedor de tapioca é morto a tiros em Manaus