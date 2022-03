Vendedor de tapioca é morto a tiros em Manaus

Populares informaram que o homem não tinha envolvimento com crimes em Manaus; veja vídeo

Manaus (AM)- Josué Lima da Silva de 39 anos foi morto a tiros na noite desta quarta-feira (30), na Rua 4, bairro Jorge Teixeira, 4º etapa, zona Leste de Manaus.

Ele foi morto após ser perseguido por cinco homens que até o momento não foram identificados. Ele correu e caiu, morto, em um quintal da comunidade.

Os policiais da 30ª Companhia Interativa Comunitária (CICOM), isolou a área para que a perícia fosse realizada.

“Ele era muito trabalhador. Vendi tapioca e depois tomava a bebida dele. Conhecemos ele e não víamos estar envolvido com coisas erradas. Todos estão revoltados aqui”, disse um morador que não quis se identificar.

A morte de Josué comoveu a comunidade que esteve presente até a chegada do Instituto Médico Legal (IML) para remoção do corpo do vendedor. Josué deixa seis filhos e esposa.

A equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso e apontar a autoria do crime.

“Aqui é uma área de risco. Queremos providência pois o crime reina aqui. Ele era um cidadão de bem. Não mexia com ninguém. Mataram ele por engano”, disse outra moradora emocionada com a morte do tapioqueiro.

Veja vídeo:

