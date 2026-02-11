Acidente grave

Acidente grave na Zona Leste envolve dois “amarelinhos” e um ônibus coletivo; vítima foi socorrida com o membro preservado.

Manaus (AM) – Um passageiro de um micro-ônibus, conhecido como “amarelinho”, teve o braço decepado durante uma colisão com um ônibus do transporte coletivo na tarde desta terça-feira (10/02), no bairro São José, Zona Leste de Manaus.

Acidente grave por suposta imprudência

De acordo com a Polícia Militar, o acidente teria sido causado pela imprudência dos motoristas: dois micro-ônibus alternativos estariam trafegando em alta velocidade, supostamente disputando passageiros ao longo da via. A vítima estava com o braço para fora da janela de um dos veículos no momento do impacto com o ônibus da linha 676.

Socorro imediato e preservação do membro

O homem, que ainda não teve a identidade divulgada, foi socorrido inconsciente e levado às pressas ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, localizado na mesma zona. Policiais militares localizaram o braço no local, preservaram-no em uma sacola com gelo e levaram para a unidade de saúde.

Não há informações sobre o estado de saúde do passageiro. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

